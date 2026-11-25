Milei y Caputo no logran detener la suba del dólar ni la del riesgo país
Los mercados dudan de la capacidad del gobierno de Javier Milei de hacer frente a los abultados compromisos del próximo año y ya le dan la espalda.
Tras varios meses de relativa estabilidad, el dólar volvió a concentrar la atención del mercado financiero local. El tipo de cambio mayorista perfora este miércoles la franja de los 1.600 pesos y se ubica en un nuevo máximo nominal histórico, mientras que entre los paralelos también se registraron nuevas marcas. La aceleración de las cotizaciones oficiales y la ampliación de la brecha cambiaria encendieron las alertas entre los inversores, en un escenario atravesado por una mayor demanda de cobertura, la incertidumbre sobre los próximos vencimientos de deuda y un contexto internacional menos favorable para los activos argentinos.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio escala 18 pesos (1,1%) a 1.611 pesos para la venta, superando por primera vez ese umbral. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de 1.982,89 pesos) se ubica al 23,1%.
El movimiento se produce en momentos en que la divisa estadounidense comienza a recuperar terreno frente a la inflación. En lo que va del año, la cotización mayorista acumula un incremento del 9,5%, considerablemente por debajo del avance de los precios, cercano al 28%.
En el Banco Nación el billete subió 15 pesos a 1.630 pesos para la venta. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedia los 1.633,07 pesos para la venta.
Entre los paralelos, el MEP cae a los 1.665,62 pesos, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a 1.767,42 pesos. En tanto, el dólar blue escala 40 pesos a 1.740 pesos para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
Claves de la suba del dólar
Uno de los principales elementos que explica la presión cambiaria es la creciente incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera durante 2027.
Con un riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos, las posibilidades de acceder al financiamiento internacional a tasas sostenibles se reducen. En ese contexto, los inversores comenzaron a incrementar sus posiciones dolarizadas ante la falta de precisiones sobre el esquema financiero del próximo año.
A ello se suma el componente político. Si bien todavía faltan once meses para las elecciones presidenciales, el calendario electoral comenzó a incorporarse en las decisiones de inversión y en la administración de riesgos de las empresas.
Otro factor que incide sobre las cotizaciones es el rendimiento de los instrumentos en moneda local. La aceleración del tipo de cambio reduce el atractivo de las estrategias de carry trade, mientras que las tasas de corto plazo muestran rendimientos inferiores a la inflación esperada.
La estacionalidad de fin de año, asociada a una mayor demanda de divisas para viajes y vacaciones, también contribuye a incrementar la presión sobre el mercado.
En tanto el riesgo país no cede, trepa otros 3,2% y alcanza los 1.128 puntos básicos. En ese marco, el MSCI Merval cae 2,2% a 79.447 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Metrogas (-5,1%), Banco BBVA (-3,4%), y Central Puerto (-2,7%). Dentro de los ADRs también se evidencian mayoría de bajas, las centrales: YPF (-4,4%), Cresud (-4,1%), y Grupo Financiero Galicia (-3,6%).
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