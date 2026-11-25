Claves de la suba del dólar

Uno de los principales elementos que explica la presión cambiaria es la creciente incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera durante 2027.

Con un riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos, las posibilidades de acceder al financiamiento internacional a tasas sostenibles se reducen. En ese contexto, los inversores comenzaron a incrementar sus posiciones dolarizadas ante la falta de precisiones sobre el esquema financiero del próximo año.

A ello se suma el componente político. Si bien todavía faltan once meses para las elecciones presidenciales, el calendario electoral comenzó a incorporarse en las decisiones de inversión y en la administración de riesgos de las empresas.

El dólar sigue en alza

Otro factor que incide sobre las cotizaciones es el rendimiento de los instrumentos en moneda local. La aceleración del tipo de cambio reduce el atractivo de las estrategias de carry trade, mientras que las tasas de corto plazo muestran rendimientos inferiores a la inflación esperada.

La estacionalidad de fin de año, asociada a una mayor demanda de divisas para viajes y vacaciones, también contribuye a incrementar la presión sobre el mercado.

En tanto el riesgo país no cede, trepa otros 3,2% y alcanza los 1.128 puntos básicos. En ese marco, el MSCI Merval cae 2,2% a 79.447 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Metrogas (-5,1%), Banco BBVA (-3,4%), y Central Puerto (-2,7%). Dentro de los ADRs también se evidencian mayoría de bajas, las centrales: YPF (-4,4%), Cresud (-4,1%), y Grupo Financiero Galicia (-3,6%).