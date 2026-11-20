Por qué subió el riesgo país de Argentina por encima de los 1.000 puntos
El riesgo país trepó un 10,1% este viernes hasta alcanzar las 1.025 golpeado por la caída de los bonos en Wall Street y la incertidumbre local.
El riesgo país de la Argentina volvió a encender las alarmas en los mercados financieros al dispararse un 10,1% este viernes y ubicarse en los 1.025 puntos básicos, perforando la barrera de las 1.000 unidades por primera vez en 13 meses. El salto del índice elaborado por el banco J.P. Morgan responde a una combinación de turbulencias.
Los factores detrás de la disparada del riesgo país y la caída de los bonos
El indicador —que mide el diferencial de tasa entre los títulos soberanos locales y los del Tesoro de Estados Unidos— ya había escalado casi un 10% el jueves al pasar de 848 a 931 puntos, y con la suba de este viernes alcanzó su registro más elevado desde el 24 de octubre de 2025. Entre las principales causas del deterioro financiero se destacan:
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Dudas sobre el programa financiero 2027: crecen los cuestionamientos del mercado en torno al esquema presentado meses atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, ante la percepción de que no está garantizada la refinanciación de los abultados vencimientos ni la reapertura del crédito internacional.
Clima electoral anticipado y frente externo: la incertidumbre política local se retroalimenta con la fuerte caída de las bolsas internacionales, profundizando el castigo sobre la deuda soberana (los bonos Globales bajo ley neoyorkina cayeron hasta 2,2% y los Bonares bajo legislación local cedieron otro 1%).
Tensión cambiaria y dolarización: la disparidad entre un riesgo país al alza y un tipo de cambio real a la baja reactivó el debate sobre el cierre de esa brecha. En las últimas ruedas, la mayor demanda de cobertura por parte de las empresas impulsó al dólar Contado con Liquidación (CCL), elevando la brecha cambiaria respecto del mayorista al 11%.
Cómo operaron los ADRs en Wall Street y el índice Merval
Mientras los títulos de deuda acentuaron su retroceso, la renta variable mostró un comportamiento dispar tras el fuerte castigo sufrido en la rueda previa:
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Acciones argentinas en Wall Street (ADRs): operaron con resultados mixtos, con subas encabezadas por Globant (+3,3%) y retrocesos liderados por Tenaris (-2,5%).
Bolsa porteña: el índice S&P Merval registró un leve rebote del 0,4% hasta los 81.485 puntos, aunque acumula un derrumbe del 11,5% en lo que va del mes (medido en dólares retrocedió 0,5% hasta los 46 puntos).
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