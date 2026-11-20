Dudas sobre el programa financiero 2027: crecen los cuestionamientos del mercado en torno al esquema presentado meses atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, ante la percepción de que no está garantizada la refinanciación de los abultados vencimientos ni la reapertura del crédito internacional.

Clima electoral anticipado y frente externo: la incertidumbre política local se retroalimenta con la fuerte caída de las bolsas internacionales, profundizando el castigo sobre la deuda soberana (los bonos Globales bajo ley neoyorkina cayeron hasta 2,2% y los Bonares bajo legislación local cedieron otro 1%).