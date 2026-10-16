Los precios mayoristas subieron 3,2% en septiembre: acumularon un alza del 22,8% en 2026
El INDEC informó que los precios mayoristas aceleraron su aumento mensual y registraron una variación interanual del 29,2%.
Los precios mayoristas aumentaron un 3,2% en septiembre respecto de agosto, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el indicador acumuló un incremento del 22,8% durante los primeros nueve meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,2%.
El registro mensual mostró una aceleración frente al 2,1% informado en agosto. El avance estuvo impulsado principalmente por los productos nacionales, que tuvieron una suba superior a la de los bienes importados.
¿Qué rubros impulsaron la inflación mayorista en septiembre?
De acuerdo con el informe del INDEC, los productos nacionales aumentaron un 3,4% durante septiembre, mientras que los importados registraron una variación del 0,4%.
Dentro de los bienes producidos en el país, el petróleo crudo y el gas fueron los componentes con mayor incidencia positiva en el índice general, con un aporte de 1,43 puntos porcentuales. También contribuyeron al incremento los siguientes sectores:
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Productos agropecuarios: incidencia positiva de 0,30 puntos porcentuales.
Productos refinados del petróleo: 0,28 puntos.
Alimentos y bebidas: 0,20 puntos.
Sustancias y productos químicos: 0,16 puntos.
Estos resultados reflejaron el peso de los sectores vinculados con la energía y las materias primas en la evolución de los precios mayoristas.
¿Cómo evolucionaron los precios internos básicos y los del productor?
El organismo estadístico también difundió los resultados de otros indicadores vinculados con los precios al por mayor. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, registró un aumento del 3,4% en septiembre. En este caso, los productos nacionales subieron un 3,7%, mientras que los importados avanzaron un 0,3%.
Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) presentó una variación positiva del 3,8%. El resultado respondió al incremento del 7,9% en los productos primarios y del 2,1% en los manufacturados y la energía eléctrica.
La inflación mayorista acumuló 22,8% en lo que va del año
Con la suba de septiembre, los precios mayoristas acumularon un incremento del 22,8% desde enero y una variación interanual del 29,2%. La evolución de este indicador permite seguir los cambios en los precios de los bienes comercializados en el mercado mayorista y de los productos que salen de las fábricas.
Aunque no se traslada de manera automática ni inmediata a los valores que pagan los consumidores, su comportamiento ofrece una referencia sobre las presiones de costos que pueden enfrentar distintos sectores de la economía.
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