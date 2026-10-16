Los precios mayoristas subieron 3,2% en septiembre: acumularon un alza del 22,8% en 2026

¿Cómo evolucionaron los precios internos básicos y los del productor?

El organismo estadístico también difundió los resultados de otros indicadores vinculados con los precios al por mayor. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, registró un aumento del 3,4% en septiembre. En este caso, los productos nacionales subieron un 3,7%, mientras que los importados avanzaron un 0,3%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) presentó una variación positiva del 3,8%. El resultado respondió al incremento del 7,9% en los productos primarios y del 2,1% en los manufacturados y la energía eléctrica.

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Los precios mayoristas aumentaron 3,2% en septiembre de 2026 respecto del mes previo y 29,2% interanual. En los primeros nueves meses del año acumularon un alza de 22,8% https://t.co/d2x2UD5s7o pic.twitter.com/KDJGjTNgJB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 16, 2026

La inflación mayorista acumuló 22,8% en lo que va del año

Con la suba de septiembre, los precios mayoristas acumularon un incremento del 22,8% desde enero y una variación interanual del 29,2%. La evolución de este indicador permite seguir los cambios en los precios de los bienes comercializados en el mercado mayorista y de los productos que salen de las fábricas.

Aunque no se traslada de manera automática ni inmediata a los valores que pagan los consumidores, su comportamiento ofrece una referencia sobre las presiones de costos que pueden enfrentar distintos sectores de la economía.