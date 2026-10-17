Luis Caputo aseguró en Tailandia que la Argentina padece de "excedente de dólares"

El crédito, los recursos y las desregulaciones, según Luis Caputo

En otro orden, Luis Caputo destacó el aumento del crédito al sector privado al señalar que antes de la gestión anarcocapitalsita “prácticamente no existía” y en dos años y medio aumentó 170%. "Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento", añadió.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que la Argentina está en una posición "muy favorable" para ofrecerle al mundo "lo que necesita", remarcando los recursos estratégicos que se encuentran en el país. "Proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria", sentenció.

Finalmente, Caputo anticipó que el Gobierno continuará eliminando regulaciones, bajando impuestos y mejorando la infraestructura a través de la inversión privada: "Esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer que nuestro país sea más competitivo", aseguró.