Luis Caputo aseguró en Tailandia que la Argentina padece de "excedente de dólares"
El ministro de Economía prometió que, con proyectos “en carpeta” para el RIGI por US$160.000 millones, se levantarán las restricciones que tienen las empresas para comprar dólares.
Luis Caputo, que en estos momentos se encuentra en Bangkok, aseguró que la Argentina posee "un excedente de dólares" y afirmó que las inversiones totales aprobadas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitirán levantar las restricciones pendientes del cepo cambiario.
Como se sabe, el ministro de Economía viajó a Tailandia para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) con el objetivo de solicitar otra dispensa por las metas fiscales incumplidas y gestionar la aprobación de un desembolso cercano a US$869 millones, a pesar del “excedente de dólares" que nos salen por las orejas, como dijo recientemente Javier Milei.
En ese marco, participó en el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, donde charló con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del BM, a quien afirmó que el RIGI ya tiene aprobados proyectos por US$50.000 millones y otros US$160.000 millones "en carpeta".
Así que volvió a prometer que, con ese monto total a la vista (aunque no dio mayores precisiones sobre los mismos), el Gobierno terminará de levantar las restricciones que hoy rigen para la compra de dólares, especialmente para las empresas.
"Ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor", dijo Caputo, destacando las compras del Banco Central (BCRA) que se aproximan a los US$16.000 millones en el acumulado del año y permiten transitar una situación cambiaria “mucho más estable".
El crédito, los recursos y las desregulaciones, según Luis Caputo
En otro orden, Luis Caputo destacó el aumento del crédito al sector privado al señalar que antes de la gestión anarcocapitalsita “prácticamente no existía” y en dos años y medio aumentó 170%. "Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento", añadió.
El titular del Palacio de Hacienda afirmó que la Argentina está en una posición "muy favorable" para ofrecerle al mundo "lo que necesita", remarcando los recursos estratégicos que se encuentran en el país. "Proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria", sentenció.
Finalmente, Caputo anticipó que el Gobierno continuará eliminando regulaciones, bajando impuestos y mejorando la infraestructura a través de la inversión privada: "Esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer que nuestro país sea más competitivo", aseguró.
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