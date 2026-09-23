Javier Milei en Nueva York: "Nuestro problema es que los dólares nos salen por las orejas"
“Nunca creímos a Argentina se le generó superabundancia de dólares", sostuvo el mandatario sobre la cantidad de billetes estadounidenses que la mayoría de la gente ya no ve.
Tras su discurso ante la 81° asamblea general de la ONU, Javier Milei enfrentó a la prensa —algo que se niega a hacer en suelo argentino— para hablar de las bondades de su plan económico y asegurar que “nuestra prioridad es que la economía siga creciendo, que la inflación continúe bajando y que la pobreza siga cayendo".
Entre las más llamativas de sus frases, el Presidente se refirió a los problemas que atraviesa la Argentina, que no son ni la inflación ni el cierre de fábricas ni el desempleo ni los bajos salarios, nada de eso, según el mandatario.
“Hoy nuestro problema es que los dólares no salen por las orejas”, afirmó, y agregó que otro problema es “que si compramos tantos dólares se nos escape la tasa de inflación y si los esterilizamos que se nos escape la tasa de interés”, añadió para sorpresa de muchos. Conclusión: hay “superabundancia de dólares”, subrayó.
Junto a Luis Caputo, sostuvo también que la Argentina estaría "entre un 18 y 20% de crecimiento" al finalizar los cuatro años de su gestión, y lo comparó con el último gobierno de Cristina Kirchner, "que creció 1,5", con un índice OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) subiendo a 7 puntos.
"Mauricio Macri cayó 3,9 con el OCDE creciendo tipo 6 o 7 puntos. Alberto Fernández recuperó la caída de Macri en un mundo de 5 o 6 y nosotros vamos a estar creciendo 18, tres veces más que lo que crece la OCDE”, aseguró el mandatario.
Por otro lado, también señaló que "están cumpliendo todas las promesas" que realizaron durante la campaña presidencial porque "terminamos con la inseguridad" debido a que antes había "9.000 piquetes por año y hoy son cero". En ese sentido, Milei dijo que los indicadores de homicidios se encuentran entre "los más bajos de la historia".
Además aseguró la pobreza "está en niveles del 27%". "La bajamos a la mitad", afirmó, añadiendo que “sacamos 14 millones de personas de la pobreza; de lo que es la indigencia, pasamos casi del 20% al 6%, de los niños del 70% al 42%”.
“Es decir, la foto sigue siendo mala, pero la película es la mejor de la historia. Si yo fuera peronista y le pusiera pauta a los medios, la mitad de las calles de Argentina tendrían mi nombre", concluyó.
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