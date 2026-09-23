Javier Milei en Nueva York: "Nuestro problema es que los dólares nos salen por las orejas"

Por otro lado, también señaló que "están cumpliendo todas las promesas" que realizaron durante la campaña presidencial porque "terminamos con la inseguridad" debido a que antes había "9.000 piquetes por año y hoy son cero". En ese sentido, Milei dijo que los indicadores de homicidios se encuentran entre "los más bajos de la historia".

Además aseguró la pobreza "está en niveles del 27%". "La bajamos a la mitad", afirmó, añadiendo que “sacamos 14 millones de personas de la pobreza; de lo que es la indigencia, pasamos casi del 20% al 6%, de los niños del 70% al 42%”.

“Es decir, la foto sigue siendo mala, pero la película es la mejor de la historia. Si yo fuera peronista y le pusiera pauta a los medios, la mitad de las calles de Argentina tendrían mi nombre", concluyó.