Monotributo: conocé los errores más frecuentes al pagar y cómo evitar problemas con ARCA

Los errores más comunes al pagar el monotributo

Los contribuyentes inscriptos deben abonar sus cuotas mensuales puntualmente para evitar problemas con ARCA, ya que la falta de pago genera intereses y puede causar la exclusión automática del monotributo tras diez meses consecutivos de deuda, impidiendo la re inscripción por tres años.

Además, es vital mantener los datos personales actualizados y realizar la recategorización a tiempo, ya que la omisión puede conllevar multas de hasta el 50% del impuesto adeudado.

Para evitar inconvenientes, es fundamental conocer los errores más frecuentes al pagar el monotributo, como olvidar la fecha de vencimiento, no considerar el traslado por feriados, no revisar pagos rechazados, ignorar deudas acumuladas, no incluir intereses en pagos en efectivo y retrasar la recategorización.

arca

Cómo consultar deudas con ARCA

Podés consultar el estado de tu cuenta fiscal a través de la app oficial de ARCA, disponible para Android y iOS, donde podrás revisar tus obligaciones relacionadas con Monotributo, Autónomos, Casas Particulares, Impuestos y Seguridad Social.

Solo tenés que ingresar con tu Clave Fiscal y tu CUIT, seleccionar la opción correspondiente y hacer clic en “Deuda” para ver el monto total y el detalle por período e impuesto. También podés acceder desde la página web oficial en “Consulta de deudas” o “Situación fiscal” ingresando tu CUIT para visualizar todo tu historial fiscal.

Opciones para regularizar tu situación

Mantenerte al día con el monotributo no solo evita multas, sino que también asegura el acceso a beneficios fiscales y te mantiene regularizado frente al sistema tributario. Según la cantidad de cuotas pendientes y el tiempo de atraso, ARCA ofrece diferentes alternativas para regularizar la situación: