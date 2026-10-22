Tino y Romina contaron en C5N pasaron de comerciantes a personas en situación de calle: "Nunca vivimos esto"
Una pareja de comerciantes relató en C5N el crudo impacto de la crisis. Tras cerrar su carnicería, quedaron en situación de calle y buscan ayuda urgente.
El duro relato de Tino y Romina, una pareja de comerciantes de Colegiales, refleja el impacto más profundo de la crisis económica. Tras administrar una exitosa carnicería durante veinte años, la drástica caída del consumo y los altos gastos los obligaron a cerrar, perdiendo su hogar y quedando a la deriva. Dieron testimonio en C5N.
El duro relato de las personas en situación de calle en Colegiales
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En un desgarrador testimonio brindado al periodista Adrián Salonia para la pantalla de C5N, Tino explicó cómo fue el declive económico que destruyó su histórico negocio familiar. "Mi carnicería la tuve que cerrar, no se vendía, bajaron las ventas. Tenía muchos gastos, muchos empleados. Tenía un departamento, lo vendí, indemnicé a las personas que trabajaban conmigo y me quedé trabajando en familia. Eso duró poco tiempo, se juntaron las deudas, pedí un préstamo, no lo pude pagar tampoco, le estaba debiendo a todo el mundo", lamentó el ex comerciante.
Actualmente, la pareja pasa las noches a la intemperie, durmiendo en la puerta de un local de comidas rápidas ubicado en la intersección de las avenidas Álvarez Thomas y Federico Lacroze. "Dormimos ahí sentados. La verdad que nunca pasamos una situación así, es muy duro", confesó Romina visiblemente conmovida, mientras Tino agregó que en varias oportunidades no tenían dinero y llegaron a pasar hambre en la calle.
Cómo ayudar a la familia que perdió su carnicería
Frente a este dramático escenario, tomaron la difícil decisión de separar a su familia. Sus dos hijos menores quedaron temporalmente bajo el cuidado de su hermana para garantizarles un techo seguro, mientras que sus dos hijas mayores se mudaron con sus respectivas parejas.
Al conocer la triste realidad de los queridos ex comerciantes, los propios vecinos del barrio de Colegiales —que los conocen desde hace más de dos décadas— decidieron organizarse para tenderles una mano solidaria en su peor momento. Quienes deseen colaborar económicamente con la pareja, por mínimo que sea el aporte, pueden transferir dinero a la cuenta con el alias carniceria.tino o comunicarse telefónicamente al 11-6848-2029.
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