Tino y Romina contaron en C5N pasaron de comerciantes a personas en situación de calle: "Nunca vivimos esto"

En un desgarrador testimonio brindado al periodista Adrián Salonia para la pantalla de C5N, Tino explicó cómo fue el declive económico que destruyó su histórico negocio familiar. "Mi carnicería la tuve que cerrar, no se vendía, bajaron las ventas. Tenía muchos gastos, muchos empleados. Tenía un departamento, lo vendí, indemnicé a las personas que trabajaban conmigo y me quedé trabajando en familia. Eso duró poco tiempo, se juntaron las deudas, pedí un préstamo, no lo pude pagar tampoco, le estaba debiendo a todo el mundo", lamentó el ex comerciante.