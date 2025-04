A qué hora dan hoy martes Gran Hermano y qué pasa en la gala

image.png

En primera instancia, generó incertidumbre sobre el comunicado que dará el "Big", además de la expectativa que puede haber por un nuevo sonar del teléfono que, en esta oportunidad, puede implicar algo negativo para quien atienda, teniendo en cuenta que las últimas dos veces aportó beneficios.

Por qué no volverá la perrita Paris a la casa más famosa

Este lunes se supo que Paris -la perrita galga que ingresó a la casa- no volverá al reality show de Telefe y así se lo informó el conductor a los jugadores: "Les quiero contar algo de alguien que ustedes quieren mucho, que es Paris. Ella no regresará a la casa, está perfecta, pero necesita controles veterinarios debido, obviamente, a su edad y a la difícil vida que tuvo, y vieron que tenemos un problema con el piso de la casa, que es particularmente resbaloso, entonces había que tener mucho cuidado con eso para que no se golpee", comenzó explicando.

Finalmente, Del Moro reveló que la perrita ya tiene nuevo hogar: "Gustavo, el veterinario que la rescató, decidió adoptarla. Ahora Paris tiene nuevo hogar y no va a volver. La verdad es que teníamos que tener cuidado por su cadera, está recibiendo medicación por eso y nos pareció lo mejor que no volviera. Capaz alguna vez, entra a visitarlos".

A qué hora dan Gran Hermano y cómo ver en vivo

El debate de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 21:30, bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.

