Video: la fuerte advertencia para Sandra Priore en Gran Hermano por la cocina

De inmediato, el Big interrumpió la tranquilidad de la casa con un contundente mensaje: "Entiendo que en la cocina puede haber insectos, pero lo que no puedo entender es que se utilice insecticida sin ningún tipo de precaución en un espacio que debe estar libre de tóxicos", señaló con firmeza la voz del Big.

Luego apuntó directamente a la participante: "Hoy observé que Sandra lanzó insecticida sobre la mesada. Grave error, Sandra". Además de la advertencia a Priore, la voz que todo lo ve extendió su mensaje a todos los participantes, instándolos a extremar los cuidados con los productos de limpieza y a mantener la higiene de la cocina para evitar riesgos sanitarios.

“De no cumplirse estas normas básicas, me veré obligado a tomar medidas severas”, cerró con tono amenazante. La reacción dentro de la casa no se hizo esperar. Eugenia Ruiz estalló de furia al escuchar lo sucedido: “Muda, muda. No lo puedo creer. Se van al cul...”, exclamó sin filtros. Mientras tanto, Sandra intentó justificar su accionar: “No fue algo adrede”.

Este episodio no es el primero que involucra a la participante en conflictos ligados a la cocina. Días atrás, varios compañeros ya habían cuestionado sus hábitos de higiene, y la desconfianza crece. El futuro de Sandra dentro de la casa es incierto: entre la advertencia formal, la reacción de sus compañeros y su estado de salud, está más observada que nunca.