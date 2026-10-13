Emanuel Ortega rompió el silencio tras la separación de Julieta Prandi: "No estoy bien"

Ante la consulta sobre cómo se encontraba anímicamente en medio de los trascendidos y la reciente decisión de Prandi de borrar todo rastro de la boda en sus redes sociales, el artista reconoció el impacto de la situación: "Estoy como puedo, no estoy bien. Ya va a pasar, son momentos. No tengo nada más para decir, pido disculpas".