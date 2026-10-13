Emanuel Ortega rompió el silencio tras la separación de Julieta Prandi: "No estoy bien"
Luego de que la modelo indicara en sus redes sociales que había decidido finalizar el vínculo, el hijo de Palito Ortega dio su palabra.
En medio del revuelo mediático por la inesperada ruptura con Julieta Prandi a solo 27 días de haber pasado por el Registro Civil, Emanuel Ortega rompió el estricto silencio que venía manteniendo. Un movilero del programa SQP (América) logró localizar al cantante en su residencia, donde el músico ofreció breves pero contundentes declaraciones.
Atendiendo al cronista con la puerta entreabierta y con un tono de voz que reflejaba la pesadumbre del cuadro, Ortega dejó en claro desde el primer segundo su postura frente al abordaje periodístico: "Es un momento triste y privado, espero que entiendan que lo quiero mantener en el ámbito de lo privado".
"No estoy bien", la palabra de Emanuel Ortega tras separarse de Julieta Prandi
Consciente de la presencia de las cámaras, pero buscando resguardar su intimidad, el hijo de Palito Ortega rechazó entablar un diálogo prolongado, aunque se tomó unos segundos para agradecer la cobertura y disculparse por la distancia: "No quiero ser antipático, no quiero hablar con la puerta cerrada, entiendan que no estoy de ánimo para hablar. Sepan entenderme".
Tras la insistencia del cronista, Emanuel señaló: "Quiero conservarlo en el ámbito de lo privado porque es algo privado entre dos personas".
Ante la consulta sobre cómo se encontraba anímicamente en medio de los trascendidos y la reciente decisión de Prandi de borrar todo rastro de la boda en sus redes sociales, el artista reconoció el impacto de la situación: "Estoy como puedo, no estoy bien. Ya va a pasar, son momentos. No tengo nada más para decir, pido disculpas".
De esta manera, y tras esas palabras, el cantante cerró la puerta de su domicilio, dejando en evidencia el profundo dolor que atraviesa ambas partes tras el intempestivo final de un vínculo que duró seis años y que había tenido un supuesto sello de amor el pasado 15 de septiembre.
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