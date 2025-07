Andrea Estévez reveló el pedido le hizo su hija de 7 años tras la muerte de Mila Yankelevich

Además, Estévez relató una anécdota previa que cobró otra dimensión a raíz del accidente. “Hace exactamente un mes, unos amigos de Argentina me invitaron a pasear con mi hija en un yate aquí en Miami. Habíamos preparado un almuerzo y, de repente, se puso feo, empezó a llover y tuve que cancelar el paseo. Me agarró un temor interno, una sensación extraña”, explicó. Ese temor, reveló, se transformó en angustia cuando se enteró de la noticia, porque conoce bien la zona donde ocurrió la tragedia: “Terminé pasando la tarde en un pelotero con Hannah, pero conozco esa zona donde pasó lo de Mila, donde los barcos circulan, la he recorrido en lancha. Mi angustia fue terrible porque sentí que Mila podría haber sido mi hija”.

En un final cargado de sensibilidad, Andrea contó cuál fue el pedido que le hizo su hija después de todo lo ocurrido. “Ella es muy sensible y me pidió que no hable más del tema, que no quería escucharlo porque le ‘hacía mal al corazón’ y me dijo ‘barco ya no’. Eso fue lo que me dijo, así que no vamos a viajar más en barco, y yo no me puedo imaginar volver a casa y que mi hija ya no esté”, concluyó, en un relato que refleja el impacto personal y familiar que provoca una tragedia así, más allá de la repercusión pública.

