La profunda reflexión de Emilia Mernes sobre la perfección: "Nosotras, las mujeres"

En este álbum, Emilia lanza un mensaje claro: “no hay forma de ser perfectas” y “la perfección no existe”. Esas frases resumen el espíritu de perfectas, donde visibiliza una realidad compartida por muchas mujeres, no solo dentro de la industria musical, sino en general.

Desde el primer verso de este nuevo tema, Emilia deja en claro que la imagen idealizada que proyectan sobre ella no refleja quién es realmente. Aclara que se trata de una estética que le gusta, pero no la define por completo. La artista se presenta como una mujer común, con inseguridades, dudas y una autoestima que ha tenido que construir con esfuerzo. En esta nueva faceta, no pretende ser inalcanzable ni seductora, sino mostrarse tal cual es: frágil y humana.

Al comenzar el videoclip, escuchamos a Emilia hablando, y poco después la vemos grabando un video para sus redes sociales en el que dice: "¡Hola! Soy Emilia. Dame like, 'seguime', 'compartime', 'editame', 'consumime'. Estoy a tu servicio. Y si quieren usarme para vender su producto, siempre estoy disponible. ¡Besos! ¡Love you!"

Este mensaje funciona como una representación irónica no solo del mundo de los influencers, sino también de los artistas: figuras que pueden convertirse en una publicidad constante o en "esa muñeca" que la industria adapta a su conveniencia para proyectar la imagen que buscan las discográficas y los mánagers, porque es lo que vende.

Una vez termina ese discurso, aparece una Emilia completamente distinta. Con gesto apagado y mirada baja, comienza a quitarse el maquillaje y la ropa llamativa, justo en el momento en que empieza la canción.

La letra de "perfectas", de Emilia

Otra noche más viendo chicas perfectas

Si son de mentira ya ni lo detecto

Me genera dudas que nadie contesta

Yo sé que en el fondo no quiero ser esto

Todas estamos corriendo en línea recta

La panza con hambre, el ego se alimenta

Todas sonriendo y ninguna contenta

Cuidando la pose por si hay alguien viendo

Quiero sentirme bien

Ojalá pudiera desprenderme

Ya no hay vuelta atrás porque d esto soy parte

Estoy dormida por vivir un sueño

Del que ya no puedo despertarme

Y aunque esté muriéndome de frío

Igual elijo mostrarte mi piel

Sé que valgo más por dentro

Solo me tengo que convencer

Hay una luz que no se apaga en mí

Y me da la esperanza de que no es tarde

Para perdonarme

Somos perfectas justamente así

No te obsesiones más con lo inalcanzable

No busques afuera lo que hay dentro de ti

Quiero ser y pertenecer

La guerra es conmigo y no quiero perder

¿Dónde estamos buscando felicidad?

¿Pa' que quiero todo sin quererme?

Quiero ser y pertenecer

La guerra es conmigo y no quiero perder

¿Dónde estamos buscando felicidad?

(¿Pa' que quiero todo sin quererme?)

Siempre me encuentro algún defecto nuevo

Joyas y lujos para mi alter ego

Soy hipócrita, no quiero esto

Pero a la vez de perderlo tengo miedo

Quiero más altura pa' destacar a la vista

Pero con estos tacones me duelen los pies

Quiero mi cara portada en todas las revistas

Quiero sentirme bien

Ojalá pudiera desprenderme

Ya no hay vuelta atrás porque de esto soy parte

Estoy dormida por vivir un sueño

Del que ya no puedo despertarme

Y aunque esté muriéndome de frío

Igual elijo mostrarte mi piel

Sé que valgo más por dentro

Solo me tengo que convencer

Hay una luz que no se apaga en mí

Y me da la esperanza de que no es tarde

Para perdonarme

Somos perfectas justamente así

No te obsesiones más con lo inalcanzable

No busques afuera lo que hay dentro de ti

Quiero ser y pertenecer

La guerra es conmigo y no quiero perder

¿Dónde estamos buscando felicidad?

¿Pa' que quiero todo sin quererme?

Quiero ser y pertenecer

La guerra es conmigo y no quiero perder

¿Dónde estamos buscando felicidad?

¿Pa' que quiero todo sin quererme?

¿Sin quererme? ¿Sin quererme?

Olvidemos cuerpos perfectos, caras bonitas, bolsos nuevos

Olvidemos la excelencia, sin todo eso igual somos perfectas

Olvidemos cuerpos perfectos, caras bonitas, bolsos nuevos

Olvidemos la excelencia, sin todo eso igual somos perfectas