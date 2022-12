Ángela Torres visitó "Elegidos"

"En este momento el proceso fue más personal, fue más de conocerme a mí. Es como que dije 'che, me la pasé toda la vida interpretando a personas y no tengo en claro quién soy yo', ese fue el cuestionamiento personal. Y mi deseo principal es cantar frente a muchas personas. Estoy agradecida por cómo se fue dando mi vida, pero ahora soy yo la que quiero agarrar las riendas para ver hacia qué lado ir", detalló.

La también cantante agregó: "Al principio cuando arranqué a hacer música me daba mucha inseguridad porque es un terreno que yo respeto demasiado y en el que tengo que estar muy a la altura". Por otra parte, habló sobre la composición de sus temas: "A mí siempre me gustó escribir y leer. Desde que soy muy chiquita tengo muchos cuadernos y diarios íntimos. Y siempre me gusta componer y componer en grupo también me gusta. El ida y vuelta para tener otra perspectiva también lo disfruto mucho".

Ángela Torres - Kitty (Video Oficial)

Por último, la cantante habló de su nueva canción "Kitty", estrenada el pasado martes 6 de diciembre en las plataformas digitales: "Estoy re contenta, la amo porque me parece un temón. La canción me hace sentir acompañada y eso me hace sentir segura de que la canción es buena", expresó. Sobre la grabación del videoclip contó a los oyentes que "A la hora de hacer videos soy insoportable. Igual creo que la mayoría debe ser así porque uno abre su corazón al hacer música, entonces me lo tomo con mucha responsabilidad. Además, el video es sexy y participa gente que yo quiero como amigos y mi mamá", finalizó.

Entrevista completa de Ángela Torres en Vale 97.5