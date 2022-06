Messi sorprendió a Darío Barassi con un divertido mensaje

El conductor le dijo a Antonela Roccuzzo: "Anto, ¿qué hacés? Sé que es el cumple de Leo hoy, me acordé yo solo, nadie me hizo acordar acá en el programa y estamos viendo con la producción qué mandar, ¿Qué necesitan? Un salame, no sé qué ofrecerles chicos. Lo que quieran les mandamos, unas facturas".