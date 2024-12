Arnaldo André rompió el silencio tras el levantamiento de su obra: qué dijo

Qué dijo Arnaldo André tras el levantamiento de su obra

Arnaldo Andre

Además, dijo: “Está todo manoseado y yo no creo que esto se pueda remontar, considero que estoy afuera y mi cabeza está en otra cosa. Mi experiencia con Luisa fue buena, nunca había trabajado con ella y es una pena porque la obra funcionaba muchísimo. La gente se iba a divertir pero habrá que dar vuelta la página”.

Y aseguró: “Hubo un problema entre el autor y el productor. A mi me dicen que mi productor debió como debía actuar y los autores no estaban tan informados de como manejarse. Le reclaman algo al productor que no le corresponde”, manifestó André en las últimas horas.

“No es nada grave porque es clarísimo lo que sucede pero lamentablemente esto ha llegado a su fin. El detonante fue económico, una desinteligencia. Por más que Alberto Raimundo sea mi amigo, quizás no daría estas declaraciones acá. Confío en él e informándome me dijeron eso”, dijo.

Afirmó también: “Siempre tuve la suerte de que las temporadas duren lo que tenían que durar pero nunca me pasó lo que me sucedió acá”.

Luisa Albinoni también furiosa

La actriz también se mostró furiosa con la producción y los autores del espectáculo. En diálogo con Etchegoyen aseguró: “Hubo una desinteligencia económica entre nuestro productor y los autores de la obra. Quedó sin efecto, Raimundo nuestro productor decidió levantarla, obviamente que si te mandan una carta documento intimándote no podes seguir haciendo la función, ellos querían continuar, yo no sé que resolverá mi compañero Arnaldo André pero yo di por terminado mi trabajo en esta obra y di por terminado este tema”.

“En 52 años nunca me pasó algo así, y me da bronca teniendo en cuenta que descarté tres propuestas para hacer teatro en Villa Carlos Paz y había elegido esta obra porque me encantaba lo que estábamos haciendo”, afirmó Luisa.