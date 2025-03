La MLS y la Concacaf castigaron a Lionel Messi con una decisión que sorprendió a todos

La noticia fue confirmada por el propio Cheuko, quien se expresó en sus redes sociales tras recibir la notificación oficial. "Ya no me permiten estar en el campo. Trabajé siete años en Europa con la Ligue 1 y la Champions League, y en todo ese tiempo solo seis personas se metieron al terreno de juego. En 20 meses en la MLS, se han metido 16. Existe un enorme problema aquí, pero yo no soy el problema. Déjenme ayudar a Leo… Amo la MLS y la Concacaf, pero tenemos que trabajar juntos", manifestó el exmilitar, quien desde su llegada a Estados Unidos se convirtió en una sombra inseparable de Messi.