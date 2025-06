Aseguran que Mauro Icardi incineró a un perro de la familia frente a sus hijas

Ante esto, Yanina Latorre expresó su desconfianza y sugirió que podría tratarse de una exageración o invención por parte de Nara.

icardi perro parrilla

Sin embargo, Riva Roy continuó con una acusación aún más grave: “Yo no sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar que dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un weimaraner, Mauro lo quemó, lo prendió fuego en la parrilla y las nenas y Mauro lo vieron”. El periodista expresó su deseo de que la historia no sea cierta: “Ojalá que sea mentira esto y que Wanda me esté mintiendo y me esté operando”.

La mascota en cuestión sería Coco, un perro de raza weimaraner adquirido en 2017 y fallecido en 2019. En su momento, Icardi compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales: “Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto… Te queremos mucho Cokito. Tu familia”.

Hasta el momento, ni el futbolista ni su entorno han emitido declaraciones oficiales sobre estas acusaciones.