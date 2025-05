Aseguran que Pampita tuvo un encuentro romántico con un futbolista de la Selección Argentina: "Fue en Londres"

El protagonista del presunto vínculo es Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea, a quien Pampita habría conocido durante unas vacaciones en la capital inglesa. En aquel entonces, el mediocampista atravesaba una separación de su pareja, Valentina Cervantes, mientras que la modelo también acababa de anunciar públicamente el fin de su relación con Roberto García Moritán. En paralelo, comenzaban a circular rumores que la vinculaban con Martín Pepa, aunque aún no había confirmaciones al respecto.

enzo fernandez seleccion.jpg

Esta primicia fue dada a conocer por el programa Gossip (Net TV), donde Pilar Smith brindó detalles sobre la investigación detrás del supuesto romance. “Estuvo investigando desde el verano, dice que tiene el aval, el enigmático del día de hoy habla de una de las modelos más deseadas y un futbolista. Ella tiene un aval que acredita que hubo un encuentro, estamos hablando de un romance, sino de buena onda”, relató la periodista, generando expectativas entre los televidentes.

La responsable del hallazgo fue Juli Roque, quien amplió la información sobre las circunstancias del encuentro: “Vamos a primero decir que los dos estaban solteros y separados, ella en varias entrevistas dijo que estaba conociendo gente, él dejó a su pareja porque dijo que quería vivir. Habrían estado encontrándose afuera”.

Según el testimonio de Roque, los encuentros se habrían producido en Londres, coincidiendo con el desempeño de Enzo Fernández en el Chelsea.

“Estos encuentros fueron en Londres, él juega en el Chelsea. Pampita fue, yo me puse a investigar, a mí me lo cuentan en diciembre, esto fue en noviembre, que Pampita estaba separada igual que él. Pampita sube una foto del día que él jugó, el 7 de noviembre, Pampita sube una el 10 de noviembre viéndolo a él. Aparte investigué más y Pampita y Enzo se siguen en Instagram, Pampita no sigue a muchos jugadores de fútbol. La fuente que me confirma, un amigo de él, él lo comentó en su grupo”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de un vínculo que, aunque breve, habría tenido lugar en un contexto de libertad afectiva para ambos.

¿Cuándo se reconciliaron Enzo Fernández y Valentina Cervantes?

enzo fernandez valentina

Luego de semanas de rumores y especulaciones, Valentina Cervantes confirmó en febrero su reconciliación con el padre de sus hijos, Enzo Fernández. Fue ella misma quien se encargó de comunicarlo en privado a una de las angelitas de LAM, despejando así las dudas sobre el estado actual de la pareja.

A finales del año pasado, Enzo y Valentina decidieron tomar distancia. Según trascendió, el futbolista atravesaba un período de replanteos personales y no se sentía cómodo con el estilo de vida que llevaba, por lo que optó por probar un nuevo enfoque alejado de la relación. Sin embargo, con el paso de los meses y tras ese tiempo separados, el jugador del Chelsea volvió a acercarse a Valentina, con quien comparte la crianza de sus dos hijos.

“Es una reconciliación que por ahora nadie le había puesto el título oficialmente, pero había muchos rumores”, comenzó explicando Juli Argenta en el ciclo televisivo. “Guardó la palabra de ella para LAM porque nosotros habíamos dado la separación. Me dice que mañana viaja a Londres y lo quiso tener guardado lo máximo posible porque hay dos criaturas de por medio”, detalló la periodista, aludiendo a la discreción con la que manejaron la situación.

Además, Argenta reveló que fue Pepe Ochoa quien intuyó primero la reconciliación y lanzó la primicia semanas antes. Finalmente, la angelita confirmó que "Enzo Fernández y Valentina Cervantes volvieron a estar juntos", y agregó: "Él quería ya oficializarlo en su cumpleaños, pero ella le pidió que no para tener sus días en Argentina tranquila”.