Aseguran que Zaira Nara y Nico Furtado tuvieron un "touch and go": "Se comieron en Ibiza"

Según su relato, la historia no habría pasado de un touch and go: “No se enamoraron. Estuvieron juntos. Zaira se muda con él. Anduvieron cuatro o cinco días. Todo el mundo apuntaba a Pampita, pero no… Zaira y Nico Furtado se comieron en Ibiza”, sostuvo el panelista, dando a entender que la nueva conductora de Los 8 Escalones fue testigo de ese amorío.

Según dio a entender el panelista, el flechazo entre ambos fue inmediato al punto tal que habrían sido inseparables durante su estadía en el Viejo Continente.

Hasta el momento, ni Zaira Nara ni Nicolás Furtado han dado declaraciones al respecto. No obstante, la información aportada por Pepe Ochoa parece convincente y de fuentes allegadas a la hermana de Wanda Nara. Tocará esperar que pasen los días para saber los pormenores de este fugaz romance, en el que incluso Pampita está involucrada.

Aseguran que Mauro Icardi busca donar ropa y carteras de Wanda Nara

En medio de una separación cada vez más tirante, Mauro Icardi habría dado un paso que muchos consideran un golpe certero y doloroso para Wanda Nara: según trascendió, el futbolista estaría dispuesto a deshacerse de toda la ropa, accesorios y objetos personales que la empresaria dejó en la casa que compartían en Turquía, incluyendo pertenencias de sus hijos, incluso los que tuvo con Maxi López. La intención sería donarlo todo a organizaciones de beneficencia locales, en un movimiento que fue interpretado como una provocación directa.

La información fue difundida por Pepe Ochoa en el ciclo Sálvese quien pueda (América TV), donde aseguró que Icardi se contactó con dos fundaciones para ofrecerles una donación más que llamativa. “Dos organizaciones recibieron un mensaje directo de Mauro en el que planteaba donar parte de la ropa de Wanda y de sus hijos varones. Según sus propias palabras: ‘Acá ya no vive nadie y no van a volver, y hay muchas cosas, no sobra el espacio’. También incluiría parte de las carteras de Wanda que tiene en Argentina”, reveló el periodista.

Este gesto, que para algunos podría tener una lectura solidaria, es leído por otros como un ataque personal en plena disputa sentimental. La empresaria, que desde hace tiempo reclama poder retirar sus pertenencias, nunca logró concretar la mudanza de sus objetos personales. En varias oportunidades habría manifestado su deseo de que Mauro le facilite el traslado, más aún desde que el jugador blanqueó una nueva relación sentimental. Pero, hasta ahora, del otro lado sólo hubo silencio.

Pepe Ochoa, además, aclaró que, pese a las especulaciones, “la China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro”, despegando a la actriz de cualquier decisión vinculada a la donación de los objetos. Entre las pertenencias que Icardi también estaría dispuesto a regalar figuran botines, juguetes y vestimenta de los hijos que Wanda tuvo con Maxi López, lo que sumaría un componente aún más polémico a toda esta historia.