Yanina Latorre salió al cruce de los rumores de separación de Diego: su explicación

“Estaba así planteado y siempre es así”, comenzó explicando Yanina, en diálogo con su compañero de América. Según detalló, el cronograma de descanso ya estaba acordado de antemano. “Diego tiene solamente dos semanas de vacaciones y yo tengo tres”, añadió, despejando cualquier duda sobre un cortocircuito. En ese contexto, Juli Argenta acotó que desde ESPN exigen la presencia de Diego en el programa, ya que no cuenta con reemplazo, lo que también condiciona su agenda.

Además, la conductora de Socios del Espectáculo aportó otro dato que refuerza su versión: “Cuando saqué los pasajes, Diego volvía el 31, Dieguito este domingo y yo siempre me quedo una semana sola, que es cuando realmente descanso. A mí me gusta quedarme sola”, remarcó. Por último, cerró con una frase directa a quienes agitan rumores: “Dejen de buscar donde no hay nada y de inventar cosas. ¡Cómo jode que una sea feliz y tenga éxito!”. Así, con tono desafiante, descartó cualquier crisis con su esposo y dejó en claro que, al menos por ahora, no hay nubarrones en el horizonte.

