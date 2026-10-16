Así anunció Mario Mario Massaccesi la muerte de Fernando Confessore: "Siempre estaba aquí trabajando"

El dolor de Mario Massaccesi al despedir a su compañero

Visiblemente conmovido por el suceso que enlutó a la señal de noticias, el presentador tomó la palabra en las primeras horas de la mañana para compartir la información con los televidentes: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca: murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como ‘el del tiempo’, Confe”.