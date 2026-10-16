Así anunció Mario Mario Massaccesi la muerte de Fernando Confessore: "Siempre estaba aquí trabajando"
El conductor comunicó la triste noticia sobre la muerte de Fernando Confessore al aire de TN. El meteorólogo sufrió un infarto durante la madrugada.
La inesperada partida de Fernando Confessore generó una inmensa tristeza en los medios. Durante la emisión de Tempraneros por la pantalla de TN, el periodista Mario Massaccesi fue el encargado de confirmar el fallecimiento de su histórico compañero, quien perdió la vida a los 58 años de edad tras sufrir un infarto.
El dolor de Mario Massaccesi al despedir a su compañero
Visiblemente conmovido por el suceso que enlutó a la señal de noticias, el presentador tomó la palabra en las primeras horas de la mañana para compartir la información con los televidentes: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca: murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como ‘el del tiempo’, Confe”.
Massaccesi remarcó que el querido meteorólogo acompañó al público ininterrumpidamente durante décadas. "Fue nuestro gran compañero que a lo largo de todos estos años entró en Todo Noticias en diciembre de 1995", recordó el conductor, repasando su extensa trayectoria tras su paso previo por el Servicio Meteorológico Nacional entre los años 1992 y 1994.
Un legado de profesionalismo y perfil bajo
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Aún en estado de shock por el trágico desenlace ocurrido en la vivienda familiar del barrio de Versalles, el equipo del noticiero destacó la enorme calidad humana del divulgador científico, quien siempre se caracterizó por mantener un perfil sumamente reservado.
“Fue un hombre que nos enseñó, sobre todo en este último tiempo, sobre el amor de años, de toda una vida con su mujer”, reflexionó Massaccesi al aire. A modo de cierre y homenaje, el periodista sentenció: “Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, porque siempre estaba aquí y trabajando. Un entrañable compañero”.
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