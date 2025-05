Belu Lucius rompió el silencio sobre la enfermedad que padece: qué tiene

“No entró el tiro... ¿Todo el mundo muestra el video en el que sí? Que no. No”, comentó Belu con su característico tono directo, luego de mostrar el test desde el baño de su casa.

En se mismo posteo, la influencer hizo un contundente descargo, donde explicó a todos los que la siguen, que hace tiempo llevaban buscando un tercer hijo. “Hace rato que veníamos buscando un hijo con Javi. Ya con algo de miedo porque, habiendo perdido el primer embarazo y con los otros dos que prosperaron con muchos cuidados, encarás esta etapa desde otro lugar”, expresó.

Belu también detalló que, aunque sus ciclos menstruales eran regulares, presentaba dolores intensos, sangrados abundantes e inflamación, síntomas que se habían vuelto habituales.

"Hace rato que veníamos buscando con Javi. Es cierto que con un poco de miedo porque ya habiendo perdido el primer embarazo y los otros dos que prosperaron fueron con muchos cuidados, encaras esta etapa desde otro lugar. No había costado la primera vez. Ni la segunda. Ni la tercera. Pero está venía haciéndose desear bastante. Yo seguía menstruando como siempre, cada 26 días. Tenía periodos largos, dolorosos y con muchos sangrados, pero era algo natural, no?? Después de hacerme unos estudios por mis dolores de espalda salió como hallazgo un mioma. Mi ginecóloga @dra.florencia.pablo que conoce clínicamente mi malformación uterina ya que fue la encargada de operarme de un tabique vaginal hace ya varios años y luego del legrado de mi primera concepción, quiso que me haga más estudios. Y así fue. Hoy la visité en el IFER con los resultados en la mano. ENDOMETRIOSIS. Algo que había escuchado por ahí. Sin prestarle mucha atención. Resulta que muchísimas mujeres tienen esta patología incluso sin saberlo, porque los síntomas se le parecen y se naturalizan: dolores muy fuertes menstruales, mucho sangrado, inflamación, dolores en la penetración.. Ahora me veo (nos vemos) en el lugar de tomar una decisión, ya que si queremos seguir buscando el tratamiento es uno (quirúrgico) pero si damos de baja esa posibilidad el tratamiento es otro (oral con pastillas) Se los comparto porque estoy segura y convencida que somos muchas las que atravesamos un momento así. Si tenes endometriosis quiero que sepas que con el tratamiento indicado las posibilidades son enormes de que seas mamá.