La dura confesión de Nano de Gran Hermano sobre su noviazgo con Jenifer Lauría: "Normalmente..."

El oriundo de Venado Tuerto abrió la cajita de preguntas para sus seguidores, bajo la leyenda "contesto todo" y un emoji de ají picante. Ante esto, uno de sus fans no dudó en preguntarle: "¿Te arrepentís de tu vínculo con Jenny?". Sin vueltas, Nano respondió: "Normalmente, no me arrepiento de nada, pero de esto sí, 100 por ciento".

De esta manera, el santafesino dejó clarísimo que la ruptura entre él y Jenifer Lauría no fue tan pacífica como señalaron en un principio.

"Vuelve Chiara" a Gran Hermano: el mensaje de Pabloschi que sacudió a los fanáticos

La eliminación de Chiara Mancuso tras un intenso versus con Luz Tito en Gran Hermano dejó un sinsabor para los fanáticos del reality show con, precisamente, show. La joven hija del exfutbolista Alejandro Mancuso supo mantener en vilo a la casa y a los espectadores de Telefe con sus ocurrencias y sobresaltos emocionales.

Es por ello, que muchos lamentaron que quedara fuera de juego, pero eso podría cambiar de un momento a otro: Pabloschi, el reconocido tuitero del certamen que conduce Santiago del Moro, lanzó una bomba que sus seguidores aún no pueden descifrar. "Vuelve Chiara", indicó en la tarde de este viernes, dejando a un gran número de fans con la total incertidumbre de si la joven regresará a la casa como jugadora o si será en otro tipo de dinámica.

Lo cierto es que es un poco improbable que vuelva al reality como participante, dado que eso sería casi como invalidar el voto del público, que la dejó fuera de juego por más del 57% de los votos. Pero, de seguro, la producción de Telefe encontrará cómo hacerla regresar, sin que ello represente un peligro para los jugadores que siguen en competencia y que, a estas alturas, se sacan hasta los ojos por el premio mayor.

En torno a lo dicho por Pabloschi, se espera que en las próximas horas vuelva a referirse a la data aportada, pero con mayor precisión. ¿A qué se habrá querido referir?