Benjamín Vicuña no disimuló su descontento con la China Suárez y Mauro Icardi

En ese contexto, el cronista Santiago Riva Roy, del programa LAM, intentó conocer la opinión de Vicuña: “Te pregunto con todo respeto, es noticia Eugenia por estar con Mauro cuando una jueza dijo que no debía estar cerca de sus hijas con Wanda”, lanzó. Sin ocultar su cansancio ni su incomodidad, el actor respondió de forma tajante: “No sé hermano, vengo viajando 14 horas, yo tampoco sé, estoy supercansado, de verdad”.

vicuña

Más tarde, en una entrevista con Puro Show, Vicuña profundizó sobre cómo vive el hecho de ser involucrado en temas que ya no forman parte de su vida: “Son temas que no son mis temas, que lo único que tengo en común son mis hijos, entonces cuando me tratan de dar un rol o un lugar me incomoda”, admitió.

En un tono reflexivo, agregó: “Más allá de lo que me pase a mí, es algo que no puedo manejar, así que la clave ahí está en la aceptación y en poder entender y desdramatizar, hasta donde se pueda. Porque así es la vida, está todo bien”.

Con su característica diplomacia, Vicuña volvió a dejar en claro que prefiere mantenerse al margen de las controversias mediáticas, sobre todo cuando no lo involucran directamente.