La China Suárez, durísima contra el "papá del año" Benjamín Vicuña: "Me era infiel mientras..."

"Quién no habla con la prensa porque 'no es mediático' pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como el había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo", arremetió la China.

Y continuó: "El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía: 'separáte, quien te va a querer con 3 hijos?'. El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien".

china vs vicuña 1

"'El papá del año' que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todo el día frente a una TV con 'una niñera por cada hijo'. El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad", afirmó.

Pero la catarsis de la China no terminó ahí: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones. Podría seguir capítulos enteros contando como 'el papá del año' me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste".

china vs vicuña 2

"Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado. Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, ó al menos eso me dijiste siempre", concluyó.

china vs vicuña 3

Según trascendió, luego de que el actor chileno impidiera que su expareja sacar a sus hijos del país, ella le inició acciones legales por lo que la justicia deberá tomar cartas en el asunto y dirimir la diferencias entre ambos.

Benjamín Vicuña confirmó que sus hijos no se irán a Turquía

Benjamín Vicuña ha revocado el permiso que permitía a La China Suárez viajar a Turquía con sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Esta decisión trunca los planes de la actriz de acompañar a su pareja, Mauro Icardi, en su carrera futbolística en Estambul.

En diálogo con Intrusos, el actor chileno expresó su profundo malestar por la constante exposición mediática de sus hijos. “La verdad, es un montón todo esto. Es como si fuera algo grave, pero es algo que tiene que ver con el orden de los chicos. Ya hablar de mis hijos es un montón, pero lo hago porque ya se instaló un tema en relación a una cosa doméstica, interna de posibilidades”, manifestó Vicuña, visiblemente enojado.

El actor insistió en la incomodidad que le genera la situación, reflexionando sobre la responsabilidad de los adultos involucrados en la vida de los niños. “Para toda la gente que está tan interesada, no sé por qué, la verdad que algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema… Mis hijos van de vacaciones conmigo, después van con su mamá, ya estar hablando en televisión es un montón”, dijo, evidenciando su hastío por tener que abordar públicamente asuntos privados relacionados con la crianza.

Vicuña ahondó en los motivos de su decisión, explicando que se trata de un tema logístico y de prioridades en la vida de los menores. “Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo. En las familias, muchas veces las cosas fluyen y otras no. Tiene que ver con comunicación. Despierta mucho odio esto porque aparentemente alguien le está quitando los hijos a otra persona y son pelotudeces que es importante descartar”, sentenció, buscando desarticular cualquier interpretación maliciosa sobre sus acciones.

Para el actor, el bienestar y la estabilidad de sus hijos son fundamentales. “Acá lo único es buscar un orden cuando hay viajes al extranjero. La madre tiene todo el derecho del mundo de poder viajar y acompañar a su pareja y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, de estar con sus hermanos, de tener su rutina, de estar escolarizados. Y es así, le vamos a encontrar la vuelta. Mis hijos viven acá y yo vivo acá por mis hijos”, afirmó categóricamente.

Finalmente, Benjamín Vicuña hizo un llamado a la prensa y al público para que se respete la privacidad de sus hijos. “Yo trato de aclarar siempre con una sonrisa, no me gusta estar dando explicaciones, llevo seis meses dando explicaciones. De mis hijos tengo que hablar y tengo que actuar. Pero hablen de lo otro, mis hijos no son personajes del espectáculo”, concluyó el actor, dejando en claro que, si bien está dispuesto a hablar de la logística por el bienestar de sus hijos, no desea que la vida de los menores se convierta en un espectáculo público.