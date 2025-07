Britney Spears planea un regreso explosivo con un mega recital en Copacabana

Aunque aún no hay confirmación oficial, medios brasileños destacan un detalle que alimenta las expectativas: el profundo cariño de Britney por el país. En su autobiografía The Woman in Me (2023), dedicó un capítulo especial a su show en el Rock in Rio 2001, al que describió como "uno de los momentos más felices de mi vida".

"En Brasil me sentí libre", escribió, reforzando el vínculo emocional con su público latinoamericano. También recordó un episodio especial: tras el concierto, ella y su equipo se metieron al mar en plena noche, en lo que definió como "de euforia y liberación", comparándolo con "ser libre como un niño en cierto modo".

El posible show en Copacabana coincidiría además con nuevos rumores sobre su vuelta a la música: se dice que lanzará un nuevo álbum el 5 de septiembre, fecha en la que también podría protagonizar una presentación histórica en los MTV Video Music Awards con un popurrí de 10 minutos de sus mayores éxitos.

Cómo fue la presentación de Britney Spears en Brasil

Embed - Britney Spears - Crazy (Live Rock in Rio 2001) HD