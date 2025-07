Cómo está Luis Ventura tras ser agredido en el partido de Victoriano Arenas: "No llego a..."

“Nos masacraron”, aseguró en diálogo con Infama. Además, confirmó que sabe quién fue el que lo golpeó fuertemente en la cabeza: “Es el mismo tipo que me pegó en 2018″.

Para cerrar, aclaró que seguirá en observación y que no podrá ser parte de la ceremonia. “No llego a los Martín fierro. No estoy en condiciones”, lamentó.

Embed - LUIS VENTURA HABLA DE SU AGRESIÓN: LE GOLPEARON LA CABEZA

Agredieron a Luis Ventura durante una batalla campal en un partido de Victoriano Arenas: el video

El encuentro entre Central Ballester y Victoriano Arenas terminó en una escandalosa batalla campal que incluyó le ingreso de barras bravas y la agresión al entrenador visitante, el periodista Luis Ventura.

El también presidente de APTRA, que oficia como DT de CAVA, fue atacado por simpatizantes locales y tuvo que ser asistido. El encuentro terminó 2-2, con el empate del conjunto local sobre la hora, tras alguna polémica con el arbitraje. Sin embargo, tras el pitazo final se armó un escándalo.

Según se observa en las imágenes de la transmisión, uno de los hinchas le pega una trompada al conductor televisivo, quien queda tumbado en el suelo. El hijo propio periodista habló con Infama, donde confirmó que se dirigía hacia la clínica para hacerse estudios y que no va a asistir a los Martín Fierro.

Según medios que informan sobre el ascenso, los incidentes ocurrieron luego que el arbitro Matías Ansede diera 9 minutos de adicionado y en la última jugada llegara la igualdad de Ballester 2 a 2 con Arenas.

De esta forma, tras el cierre del encuentro y ya decretado el empate, se armó una batalla campal entre jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos, en la que se metió también la barra ce Ballester, sin que llegase a intervenir la policía.

Como consecuencia, el jugador Federico Ulayar fue trasladado a un hospital por una herida con una faca, mientras que Ventura fue agredido, tal cual se observa en las imágenes.