Bruno Stagnaro, director de El Eternauta: "La historia es absolutamente realista"

La entrevista completa con Bruno Stagnaro

Fiel a su apariencia tranquila, pero autoritaria, Bruno Stagnaro comenzó hablando sobre la importancia y lo que significó para él llevar la historia de "El Eternauta" por primera vez a la pantalla. "Es una pregunta difícil de contestar porque no tengo muy claro en qué momento arranca mi proceso con El Eternauta. Sí tengo claro cuando arrancamos en esta etapa de materialización, que fue hace bastante tiempo de todas maneras. Pero, por otro lado, yo tengo un vínculo muy personal con El Eternauta prácticamente desde que soy muy chiquito porque fue de las primeras cosas que leí en mi vida. Entonces eso significa muchísimo para mí y es algo que de algún modo siento que establece como una especie de ciclo, que hoy lo siento como lógico, respecto de cómo fue mi proceso desde que arranqué a hacer ficción, a hoy".

A su vez, el cineasta destacó: "Para mí, El Eternauta era mi viejo que me lo traía. Era una edición que volvieron a sacar semana a semana, no sé si fue en el año 81’ o el 82’. Había algo bastante ritual en eso. Además, yo vivía bastante cerca de donde transcurría parte de la historia. Después, cuando empecé a hacer ficción, siempre me quedó esa sensación, ese bienestar que me generaba como espectador reconocer el espacio donde transcurría la historia y que ese espacio no fuera un elemento más aleatorio, sino que jugara como un personaje más".

"En ese punto, siento que además del guión de Oesterheld, es muy importante lo que hizo Solano López, porque ancló la historia de una manera muy clara en la ciudad y detalles que dan cuenta de ese momento de la ciudad. Todas cosas que a mí me influenciaron mucho, al punto que ya desde muy chico quería hacer El Eternauta. Lo que pasa es que en aquel momento era una cosa obviamente lejana, inaccesible y fue bastante curioso el ciclo de eso, porque yo después de Okupas dije “Quiero hacer algo parecido a El Eternauta”, afirmó después sin tapujos.

En ese sentido, explicó cómo fue su reacción cuando lo llamaron por primera vez para adaptar la serie: "Mi reacción cuando me contactaron por primera vez para imaginar a ver si nos metíamos en eso fue de cierta prevención, porque si bien yo tenía muchas ganas de hacerla desde muy chico, también tenía bastante claro que estaba lleno de dificultades, de diferente orden, y que había un montón de cuestiones que tenía que ver con con la adaptación, que cuando uno lee eso en la historia funciona muy bien como historieta, pero pensandolas como en una serie más moderna y con un código narrativo diferente, había un montón de aspectos que sentía que había que reformular o buscarle soluciones".

Bruno Stagnaro

Es por eso que, una vez explicado esto, contó cómo fue buscar el realismo en el marco de una historia de ciencia ficción: "Esas son las cosas que más me gustan de El Eternauta: que el marco en el que transcurre la historia es absolutamente realista, casi costumbrista diría por momentos, y me parece que eso es una de las cosas que más encanto tiene. Contar una historia gigante, de una escala enorme, partiendo de un grupo de amigos que están jugando un partido de truco en el sótano en la adaptación, en la buhardilla de uno de ellos. O sea que esa perspectiva viene al ras del piso que tiene El Eternauta, fueron de las cosas que yo sentí más cercanas a mi enfoque".

"Llevó un montón de tiempo porque había un montón de complejidades que entender cómo abordar", dijo también en exclusiva con minutouno.com haciendo referencia a lo que tardaron en producir la serie. "Obviamente, yo como lector de El Eternauta y como alguien que quiere mucho El Eternauta por lo que significa para mí, quería ser lo más fiel posible a, no te diría literalmente a como suceden las cosas, sino al espíritu de lo que se transmite ahí. Y hay un montón de aspectos que tienen que ver con el hecho de que El Eternauta es una historieta que genera situaciones que después cuando las trasladás, si lo hacés tal cual, o sea si intentas ser absolutamente literal a como está, en realidad terminan justamente traicionando ese espíritu", también dejó en claro el director.

Stagnaro, a su vez, contó por qué era tan importante, para complementar a la historia, tener la posibilidad de contar con actores tan emblemáticos y cómo fue su proceso de selección. "De algún modo se fueron ordenando todas estas cuestiones en dirección a que esta persona debería tener estás más cerca de los 60 años que de los 40, lo cual, obviamente en un breve momento nos pareció un disparate, porque hay una cuestión física de la aventura que aparentemente tiene que ver con un momento más pleno de la vida. Entonces parecía que no era algo viable, pero finalmente terminó siendo una necesidad narrativa", espetó y continuó: "Una vez que llegamos al universo de tipos de alrededor de 60 años, en ese punto, la posibilidad de que fuera Ricardo fue algo muy organizador porque, obviamente, es un actor que ya tenerlo te organiza un montón de cuestiones del relato y del trabajo".

En base a esto, dio detalles de cómo fue trabajar con Darín: "Fue bárbaro. Ricardo lo que tiene es que, además de ser buen actor, es alguien que conoce perfectamente los detalles de los resortes narrativos. Ahí te das cuenta por qué es tan buen actor, porque los aplica en sus herramientas actorales. Pero lo que para mí fue muy novedoso, es que también podía participar del proceso creativo utilizando ese conocimiento y aportando y dando una mirada. Así que la verdad que fue muy enriquecedor y siento que aportó también, no solamente desde el lado actoral, sino también desde el lado autoral".

Una vez revelado esto, Bruno Stagnaro continuó en conversación con minutouno.com hablando sobre cómo fue el proceso de la adaptación, el cual también lo llevó a trabajar con la familia Oesterheld. Por su parte, también dio detalles de los ejes que intentó buscar al adaptar la historieta, teniendo en cuenta lo que significó para él ser el primero en realizar la adaptación y quien supo mantener algunos elementos de la obra original, los cuales cuenta en su entrevista. Entre ellos, claro, el proceso de creación de un nuevo Juan Salvo sin romper la esencia del original, así como la elección del traje y la máscara.

"Creo que usaría la misma palabra que es: corazón, porque definitivamente siento que es algo que venimos traccionando con corazón hace mucho tiempo", cerró el autor en ese sentido definiendo a "El Eternauta", una de las producciones más importantes de la historia de Netflix en Argentina.

Sinopsis oficial de El Eternauta

Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo.