Camilota renunció en vivo a Cuestión de peso: qué le pasó

“Estoy pensando en lo que siento y en lo que me pasa personalmente. Me tengo que ir a trabajar, tengo que juntar mucha plata”, añadió Camila. Al ser consultada por el conductor sobre si ya tenía trabajo, la joven confirmó que sí, aunque prefirió no dar más detalles.

“Los 500 gramos los voy a bajar afuera, pero no quiero venir más acá. Voy a poner en práctica todo lo que me enseñaron. Necesito ir a trabajar porque me tengo que comprar los audífonos”, explicó, haciendo referencia a su reciente diagnóstico de hipoacusia bilateral.

“Lo pensé toda la mañana y no sabía nadie. Gracias por todo. Bajé mucho de peso, algo que nunca pensé que iba a hacer por mí”, confesó Camila, quien, a pesar de los intentos de los médicos por hacerla reflexionar, mantuvo firme su decisión.

“Primero está mi paz mental. Me están pasando cosas que no quiero contarle ni al psicólogo”, confesó Camila Deniz. Y añadió: “Ya lo tengo pensado, me voy. Me voy alejando cada vez más del alta, me pasa que tengo miedo”.

Alberto Cormillot le ofreció la posibilidad de repensarlo y darle tiempo hasta el día siguiente para que tomara una decisión definitiva: “Te damos tiempo hasta mañana para que lo sigas pensando, te damos la posibilidad de repensarlo”.

Sin embargo, Camila, quien es hermana de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, confirmó que se irá a trabajar a un hotel en la Costa Atlántica durante el verano y continuará con su carrera como influencer: “Estoy pasando por un mal momento económico, estoy sola”.

“Ya tomé la decisión, quiero que la respeten. Estoy dejando mi tratamiento para ir a trabajar”, concluyó, visiblemente angustiada, Camila “Camilota” Deniz.

