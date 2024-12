Camilota de "Cuestión de Peso" pide ayuda económica tras un duro diagnóstico

"Me diagnosticaron HIPOACUSIA BILATERAL. Primero que nada quiero darle las gracias a quienes me están ayudando en este momento complicado. Y al que no pudo ayudarme económicamente pero me alienta y me acompaña", expresó.

"Por otro lado me da vergüenza, pero necesito poder comprarme los audífonos...", completó y precisó que cualquier colaboración le viene bien: "Así que sigo juntando, cualquier ayuda sirve porque me acerca al sueño de poder tenerlos y escuchar".

Embed - Camioficial on Instagram: "Me diagnosticaron HIPOACUSIA BILATERAL Primero que nada quiero darle las gracias a quienes me están ayudando en este momento complicado. Y al que no pudo ayudarme económicamente pero me alienta y me acompaña. Por otro lado me da vergüenza pero necesito poder comprarme los audífonos así que sigo juntando, cualquier ayuda sirve porque me acerca al sueño de poder tenerlos y escuchar" View this post on Instagram A post shared by Camioficial (@camioficial94)

Camilota de "Cuestión de Peso" le pidió a sus fanáticos $3.000.000 y en las redes la liquidaron

Ante lo sucedido, Camilota recurrió a la solidaridad de sus seguidores para reunir los $2.916.000 que necesita en menos de 15 días.

A través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, expresó: “Mis amores, el lunes me hicieron una audiometría y hago este video con mucha vergüenza porque necesito de ustedes. Estoy organizando una colecta para poder comprarme los audífonos. Lo que puedan aportar será de gran ayuda. También estoy buscando un lugar donde me hagan canje. Todo es bienvenido, la verdad es que estoy muy preocupada”.

Muy angustiada por su problema de audición, que también afecta su habla, Camila Deniz aprovechó para responder a las críticas de quienes la cuestionan por sus tratamientos estéticos. “Ya me están empezando a romper las bolas porque me hago las uñas y las pestañas. ¡No pago! No tengo que darle explicaciones a nadie. Ahórrense sus comentarios porque no estoy pasando un buen momento. Es todo canje, canje, canje. Por favor”, dijo, mostrando que en su cuenta digital apenas tiene $6.840.

camilota