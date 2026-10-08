Facundo Moyano y Candela Arizaga publicaron polémicas fotos desde Madrid: "Antes muero..."

La medida fue dictada por la Justicia local como parte de un protocolo cautelar para garantizar la distancia entre ambos. Sin embargo, el cruce de fronteras y la estadía en suelo español parecen haber dejado en pausa —al menos desde lo geográfico— el cumplimiento de la orden judicial, abriendo el debate sobre el alcance y la efectividad de las restricciones perimetrales cuando las partes involucradas se trasladan al exterior.

Las fotos de Facundo Moyano y Candela Arizaga en Madrid