Marcelo Tinelli ultima detalles para su regreso a la TV con "Canta conmigo ahora"

"Canta conmigo ahora", el certamen conducido por Marcelo Tinelli que adaptará el exitoso formato "All Together Now" para la TV argentina y en el que los participantes deberán convencer con sus performances a un amplio jurado de 100 figuras nacionales e internacionales, podrá verse desde el próximo lunes 25 a las 22:30 por la pantalla de eltrece.