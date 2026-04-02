La sorprendente declaración de Robert Pattinson sobre Buenos Aires: "Me gustaría vivir ahí"

Reconocido por sus papeles como Edward en Crepúsculo y su interpretación de Batman, el actor habló sobre distintos lugares que forman parte de sus gustos personales, pero fue la capital argentina la que se destacó en su respuesta. “Me gusta la primavera de París. Amo Nueva York. Amo Buenos Aires. Creo que siempre digo que voy a vivir en Buenos Aires por un tiempo”, expresó.