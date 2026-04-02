La sorprendente declaración de Robert Pattinson sobre Buenos Aires: "Me gustaría vivir ahí"
Conocido por sus papeles como Edward en Crepúsculo y como Batman, el actor llamó la atención recientemente al confesar que le gustaría venir al país.
Robert Pattinson se refirió recientemente a sus destinos preferidos en medio de la promoción de su nueva película The Drama, donde comparte elenco con Zendaya, y mencionó a Buenos Aires como una de las ciudades que más le atraen.
Reconocido por sus papeles como Edward en Crepúsculo y su interpretación de Batman, el actor habló sobre distintos lugares que forman parte de sus gustos personales, pero fue la capital argentina la que se destacó en su respuesta. “Me gusta la primavera de París. Amo Nueva York. Amo Buenos Aires. Creo que siempre digo que voy a vivir en Buenos Aires por un tiempo”, expresó.
Su vínculo con el país no es reciente. En marzo de 2023, Pattinson visitó Argentina junto a su pareja, Suki Waterhouse, quien se presentó con su música. Durante esa estadía, el actor tuvo la oportunidad de recorrer la ciudad y conocer de cerca su dinámica, una experiencia que parece haber dejado una impresión duradera.
El encuentro con Paulo Dybala Y Oriana Sabatini
En paralelo, el actor también quedó en el centro de la conversación en redes sociales tras una publicación de Paulo Dybala, quien compartió imágenes de un fin de semana especial junto a Oriana Sabatini y su hija, Gia.
Entre las fotos, una en particular llamó la atención: una imagen junto a Robert Pattinson y el director Kristoffer Borgli, tomada durante la avant premiere de El Drama. La postal generó repercusión entre los seguidores del futbolista, sorprendidos por el cruce entre el mundo del cine y el deporte.
Además de ese encuentro, Dybala mostró otros momentos familiares, como una salida al aire libre junto a Sabatini y su hija, completando un fin de semana que combinó vida personal y eventos vinculados al espectáculo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario