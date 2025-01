Catalina Gorostidi, ex Gran Hermano, reveló que atraviesa una dura enfermedad

Luego, recordó lo que le pasó tan solo un año después: “Llegué a que casi me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola". Tras esto, la influencer que es muy activa en redes sociales, donde también recibe críticas, especificó: "No llegué a eso, por suerte. Obviamente que estoy con psicólogos, porque no es que la enfermedad se cura así nomás. Tenés que estar acompañado”.

“Debido a la rabdomiólisis que tengo, no puedo hacer ejercicio. Entonces es todo un problema que tengo porque las enzimas del músculo me suben y me puede afectar al riñón. Es todo un combo complicado que lo estoy tratando con mi psicólogo que lo amo”, cerró Catalina Gorostidi.

Catalina Gorostidi enfermedad

La enfermedad que padece Catalina Gorostidi

La rabdomiólisis es una enfermedad grave que se produce cuando el tejido muscular se daña y libera proteínas y electrolitos en la sangre. Esto puede causar daños en los órganos y complicaciones como la insuficiencia renal.