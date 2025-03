Alfredo Casero habló por primera vez tras recibir el alta médica: "No podía dejar el show"

"No podía dejar el show, no podía parar. Si estoy a la cabeza de algo lo tengo que hacer. Después de haber pasado tanto tiempo mal, no pudiendo laburar, aparece hacer Cha, cha, cha de nuevo y es lo más lindo que me pasa".

En cuanto al proceso de recuperación, Alfredo explicó: "Tengo que volver a los escenarios. Esta fue una cirugía que estuvo programada, en la cual hay que trabajar mucho en la recuperación. Lo digo para todos los que me mataron, les agradezco mucho y les mando un beso".

"¿Ustedes sufrieron las noticias falsas?", le consultó el cronista a Nazareno Casero, que estaba acompañando a su papá. "Un poco uno está acostumbrado a este tipo de cosas, y cuando no se sale a dar declaraciones empiezan las especulaciones".

"Es increíble hasta donde llegan. 'Coma inducido con palo en el cu...', déjense de joder", lanzó Alfredo picante, estilo que lo representa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1904197766714446146?t=2sAj8tRsmQkNawKWwTZDUg&s=19&partner=&hide_thread=false Alfredo Casero recibió el alta médica, regresó a su trabajo y habló en #PuroShow: “No puedo dejar el show”.@puroshowok pic.twitter.com/z2fSCm5sse — eltrece (@eltreceoficial) March 24, 2025

Alfredo Casero, tras recibir el alta médica: "No dejo de hacer..."

Alfredo Casero compartió su felicidad tras recibir el alta de la Clínica San Camilo, donde estuvo internado durante cuatro días. Mas allá de estar en plena recuperación, el actor manifestó su alegría por estar de vuelta en su casa y utilizó su cuenta en la red social X para agradecer a quienes lo apoyaron durante este difícil momento para él y su familia.

“Acá estoy, amigos. Estaremos con Chachacha celebrándolo. Estuve en la San Camilo. Es un lugar donde me ha tratado como nunca antes”, escribió en redes sociales, pasadas las 15, mientras agradecía a varias personas que lo apoyaron durante su internación.

“Doctores Cristian Pico y Alfredo del Sel, gracias. No dejo de hacer 'Cha cha cha' ni muerto. Gracias a todos ustedes, los que me acompañaron”, sumó el actor, haciendo referencia al regreso de su ciclo televisivo que, tras su estreno el año pasado, sigue siendo un referente en la televisión argentina.

Al salir por la puerta de la calle Olaya del hospital, fue recibido por algunos curiosos que lo reconocieron y le desearon una pronta recuperación. Con una buena actitud y caminando con ayuda, se subió a un vehículo acompañado de su hijo Nazareno, quien levantó el pulgar en señal de agradecimiento.