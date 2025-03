Picante cruce entre Furia, Sandra y Lourdes en Gran Hermano: "Dejen de..."

Aunque en las últimas horas, la jugadora mantuvo su primer cruce con Sandra y Lourdes por la falta de algunos productos de higiene y cuidado personal que deberían estar en el baño.

"Dejen de guardarse las cosas en el cuarto. Las cosas tiene que estar donde estuvieron siempre", fue el reclamo de Furia.

Lejos de terminar ahí, la entrenadora se cruzó con Lourdes y la tensión dentro de la casa creció aún más. El ida y vuelta se generó porque Lulú, que había sido la encargada de hacer las compras, ignoró a Selva y La Tana, que querían ayudarla a organizar una compra ya que están con poco presupuesto y necesitan abastecerse.

Furia no ocultó su enojo con su compañera y lanzó picante: "Apenas te levantaste dijiste: 'si compramos como el ort... jódanse'. ¡Tenés que escuchar la opinión de los demás!", le recriminó la entrenadora.

Furia les puso los puntos a Martina y Lourdes por no tomarse en serio la compra semanal, ignorando las sugerencias de todos sus compañeros salvo las de Sandra. Deja expuesta a Lourdes, que viene amenazando con decirle de todo y casi ni le contesta. #GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/aynPvS8Kdg — Ayma (@ayma_c99) March 24, 2025

Juan Pablo se quebró al hablar de su exnovia en Gran Hermano: "Duele muchísimo"

En las últimas horas, Juan Pablo se enteró de una difícil noticia. Es que Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano y les dejó palabras que les mandaron los familiares a cada jugador.

Sin embargo, Devi se enfrentó a uno de sus peores miedos: se enteró que está soltero. Si bien había recibido algunos gritos del exterior, el jugador no quiso oírlos y siguió confiando en su pareja Silvana, sin embargo, tuvo que enfrentarse a la dura realidad.

En medio de esta situación, Juan Pablo se expresó y se mostró muy dolido por lo que se enteró. Mientras hacía un streaming, Devi rompió en llanto y comentó: "Duele enterarte de esto acá adentro. Lo vulnerable que estamos acá, lo solos que nos sentimos, enterarte de gente que elegís y que, por alguna razón, se pone en primer lugar cuando es un momento trascendental en mi vida, duele una banda, duele muchísimo".

"Por algo, cuando tuve que decidir, elegí venir. Por algo sigo acá. Me gusta jugar mucho a este juego, no me gusta llorar, acá lloré como nunca en mi vida. Siento que estoy en la recta final y quiero darlo todo. Estoy enfocando toda mi energía en eso", siguió.

Luego, continuó: "Hoy es uno de esos días malos. Quiero volver a disfrutar como estaba disfrutando, sacarme esto de encima, dar vuelta a la página. Sentí que en un momento me iba, pero al final quien terminó expuesto fui yo".

Y agregó: "En ese momento, quería darle una mano con sus redes, hacer lo que siempre quise hacer, con toda la gente que tengo alrededor. A mi familia, mis amigos, a los que me apoyan. Me encanta crecer y ver crecer a los míos".

Por último, aseguró: "Esta casa me hace pelota. No es fácil enterarse de estas cosas, aunque ya tenía varios indicios, me había puesto mal por eso. Ahora tengo la certeza y sé por qué mi familia me lo está diciendo".