Charly García cumple 75 años y la Ciudad de Buenos Aires lo celebra con una semana de actividades culturales

La programación de la Semana Charly, día por día

Jueves 22 de octubre

La agenda comenzará con la inauguración de "El otro Perotta", la primera gran retrospectiva dedicada al fotógrafo José Luis Perotta (1948-1989), reconocido por sus retratos de figuras del rock nacional, entre ellos Charly García. La muestra abrirá a las 17 en la Sala Querubines del Museo de la Ciudad, ubicado en Defensa 225.

Viernes 23 de octubre

El día del cumpleaños del músico habrá distintas propuestas musicales en la Ciudad.

A las 19, en el Anfiteatro del Parque Centenario, ubicado en la intersección de las avenidas Lillo y Leopoldo Marechal, Ligia Piro presentará "Inconsciente colectivo", su primer espectáculo dedicado a la obra de García. La entrada será gratuita, hasta completar la capacidad del lugar.

A la misma hora, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, en avenida de Mayo 575, la pianista, cantante y compositora Alina Gandini ofrecerá "Gracias García", un recorrido por las composiciones del músico.

A las 19.30, la terraza del Centro Cultural Recoleta será escenario de una edición especial del ciclo "Discos completos", dedicada a Clics modernos, uno de los álbumes más influyentes de la carrera solista de García.

La programación continuará a las 20 con dos espectáculos. En el Centro Cultural 25 de Mayo, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por Nicolás Kapustiansky, presentará "Clásicos del Rock Nacional", con reserva previa de entradas en cc25.org.

En la Usina del Arte, Marina Wil interpretará "Las canciones más lindas de Charly García", acompañada por un cuarteto de cuerdas y con Ian Schifres al piano. El espectáculo contará con Pablo Granados como artista invitado y requerirá reserva previa a través de usinadelarte.ar.

Sábado 24 de octubre

La programación del sábado comenzará a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario con el estreno de "Tangos para Charly", un espectáculo que reunirá a Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Hernán "Cucuza" Castiello. La entrada será gratuita, hasta completar la capacidad del espacio.

También a las 19, el Salón Dorado de la Casa de la Cultura recibirá "Clics eternos", una propuesta del pianista y arreglador Lautaro Moreno que reinterpretará la etapa electrónica y de vanguardia de García.

A las 20, la Usina del Arte presentará "Mery Granados y Joaco Burgos le cantan a Charly", con nuevas versiones de algunas de sus canciones más reconocidas. Las entradas se podrán reservar a través del sitio oficial del espacio cultural.

Por su parte, la Casa de la Cultura ofrecerá a las 20 una edición especial de "Íconos del Rock Nacional", el ciclo dedicado a los artistas que dejaron una marca en la música y la cultura argentina.

Charly García

Domingo 25 de octubre

El cierre de la Semana Charly tendrá como protagonista a La Máquina de Hacer Pájaros, la banda que García formó después de su etapa en Sui Generis. A las 19, un ensamble especial rendirá homenaje al grupo en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada gratuita hasta completar la capacidad.

A las 18, la Usina del Arte presentará "Charly en el país de las maravillas", un espectáculo familiar a cargo de Vanessa Alanís que combinará la música del artista con el universo fantástico de Alicia en el país de las maravillas. La actividad contará con reserva previa en usinadelarte.ar.

Además, la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges ofrecerá una selección especial de libros para recorrer la vida y el legado de García, con biografías, testimonios y análisis de su obra. El catálogo estará disponible en la plataforma digital de la biblioteca.

Con propuestas que abarcan distintos géneros musicales y formatos artísticos, la Ciudad buscará celebrar los 75 años de uno de los compositores más influyentes de la música argentina y acercar su obra a nuevas generaciones.