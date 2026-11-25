Charly García fue a ver a ZZ Top en Buenos Aires: así fue el encuentro
Con motivo de su gira "The big one", la legendaria banda texana arribó al país se reunió con el cantante argentino tras su show. Los detalles.
La legendaria agrupación estadounidense ZZ Top regresó a Buenos Aires como parte de su gira internacional "The Big One", ofreciendo un espectáculo cargado con gran parte de sus mayores éxitos ante una multitud de seguidores locales. El célebre power trío oriundo de Texas, encabezado por Billy Gibbons y dueño de más de cinco décadas de carrera, volvió a cautivar al público argentino desplegando su inconfundible sello sonoro basado en raíces bluseras, guitarras filosas y potentes riffs.
Este reencuentro puso fin a una extensa espera para los fanáticos nacionales, ya que la última visita del conjunto al país se remontaba al 26 de mayo de 2010, ocasión en la que habían brindado un recordado show en el estadio Luna Park. Durante la velada en el Arena, uno de los picos de mayor euforia colectiva llegó con la interpretación de "La Grange", una de las piezas más representativas de toda su discografía, que hizo vibrar de principio a fin a los asistentes.
Más allá de lo ocurrido sobre el escenario, uno de los episodios más celebrados de la jornada tuvo como protagonista a Charly García, quien asistió al concierto como espectador de lujo. Una vez finalizado el recital, el referente máximo del rock nacional se dirigió hacia el backstage para saludar personalmente a Billy Gibbons y al resto de los integrantes de la banda estadounidense, en una reunión íntima de la que también formaron parte Hilda Lizarazu y el Zorrito Von Quintiero.
Las imágenes y grabaciones de aquella cumbre musical comenzaron a circular rápidamente por las plataformas digitales, despertando un enorme entusiasmo entre los amantes de la música al reunir en un mismo espacio a figuras esenciales del rock local e internacional. Al compartir el registro audiovisual del saludo entre los artistas en sus cuentas personales, el Zorrito Von Quintiero resumió la emoción del momento con una frase categórica: “La definición de rock and roll”.
Formada en Houston, Texas, hacia finales de 1969, ZZ Top logró construir un legado artístico que atravesó distintas generaciones y consolidó su estatus como emblema mundial del blues rock. Álbumes fundamentales como "Tres Hombres" (1973) y "Eliminator" (1983), sumados a himnos eternos de la talla de "La Grange", "Sharp Dressed Man", "Gimme All Your Lovin’" y "Legs", permitieron que su propuesta trascendiera ampliamente las fronteras de Estados Unidos.
En la actualidad, el grupo atraviesa una etapa renovada tras haber sufrido pérdidas muy sensibles dentro de su alineación histórica. Luego del fallecimiento de Dusty Hill en 2021 y de la muerte de Frank Beard ocurrida en agosto de 2025, Billy Gibbons mantiene encendido el espíritu del proyecto acompañado sobre el escenario por Elwood Francis en el bajo y Michael Monahan en la batería.
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