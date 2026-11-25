Este reencuentro puso fin a una extensa espera para los fanáticos nacionales, ya que la última visita del conjunto al país se remontaba al 26 de mayo de 2010, ocasión en la que habían brindado un recordado show en el estadio Luna Park. Durante la velada en el Arena, uno de los picos de mayor euforia colectiva llegó con la interpretación de "La Grange", una de las piezas más representativas de toda su discografía, que hizo vibrar de principio a fin a los asistentes.