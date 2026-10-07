Fotos: Charly García estuvo en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

"Charly":Por la presencia de Charly García en el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina https://t.co/IPE8J4IzMB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2026

En una entrevista con el streaming Luzu TV, Messi recordó que hasta ese momento nunca había conocido personalmente al músico. “Yo no lo conocía y me preguntaron si podía bajar. Dije: «Sí, obvio»", relató el futbolista al referirse a aquella visita al vestuario.

El capitán argentino también explicó qué sintió cuando finalmente tuvo a Charly García delante suyo y dejó una descripción cargada de admiración. “Cuando lo vi, fue inexplicable lo que sentí en ese momento. Tiene una energía especial, una magia. Como que me encandiló su presencia. Fue algo muy loco”, expresó Messi.

La última noche de Messi con Argentina

Más de un año después de aquel encuentro, Charly volvió a ocupar un lugar en las tribunas del Monumental para acompañar a Messi en una noche completamente diferente.

Esta vez no se trataba de un partido más de la Selección. Argentina enfrentó a Benín en el último compromiso de Messi con la camiseta nacional, en una jornada que reunió a unos 86.000 espectadores y que estuvo cargada de homenajes para el capitán.

Desde su palco, Charly siguió el encuentro y fue testigo de la última función del 10. La Selección terminó imponiéndose 3-0 y Messi cerró su ciclo internacional con una actuación decisiva, en la que aportó dos asistencias y convirtió uno de los goles.