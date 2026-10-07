Fotos: Charly García estuvo en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
El músico estuvo en uno de los palcos del Monumental durante el último partido del capitán con la Albiceleste y fue captado por las cámaras durante el homenaje.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina reunió a miles de hinchas en el estadio Monumental y también tuvo la presencia de figuras destacadas de la cultura y el espectáculo. Entre ellas estuvo Charly García, quien no quiso perderse el último partido del capitán argentino con la camiseta celeste y blanca.
El histórico músico siguió desde uno de los palcos del estadio de River el amistoso que la Scaloneta disputó frente a Benín. Las cámaras de la transmisión oficial lo identificaron durante el encuentro y, al ser reconocido en las tribunas, recibió una ovación por parte del público que se encontraba en el Monumental.
La presencia de Charly tuvo además un significado especial porque el músico ya había acompañado al capitán en otra noche importante de su carrera con Argentina. De hecho, ambos protagonizaron un encuentro que el propio futbolista recordó con especial emoción.
Charly volvió a acompañar a Messi
García había estado en el Monumental en septiembre de 2025, cuando Argentina recibió a Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial. Aquella noche, la Albiceleste también consiguió una victoria por 3-0. Pero lo más significativo ocurrió después del partido. Charly tuvo la posibilidad de ingresar al vestuario de la Selección para saludar a los futbolistas y allí se produjo su primer encuentro personal con Messi.
El momento quedó registrado en imágenes y rápidamente se transformó en una de las postales más comentadas de aquella jornada. Se trataba de un cruce entre dos figuras de enorme trascendencia en sus respectivos ámbitos: Charly, uno de los grandes referentes del rock argentino, y Messi, el máximo ídolo del fútbol nacional. Tiempo después, el propio Messi contó cómo había vivido aquel encuentro.
En una entrevista con el streaming Luzu TV, Messi recordó que hasta ese momento nunca había conocido personalmente al músico. “Yo no lo conocía y me preguntaron si podía bajar. Dije: «Sí, obvio»", relató el futbolista al referirse a aquella visita al vestuario.
El capitán argentino también explicó qué sintió cuando finalmente tuvo a Charly García delante suyo y dejó una descripción cargada de admiración. “Cuando lo vi, fue inexplicable lo que sentí en ese momento. Tiene una energía especial, una magia. Como que me encandiló su presencia. Fue algo muy loco”, expresó Messi.
La última noche de Messi con Argentina
Más de un año después de aquel encuentro, Charly volvió a ocupar un lugar en las tribunas del Monumental para acompañar a Messi en una noche completamente diferente.
Esta vez no se trataba de un partido más de la Selección. Argentina enfrentó a Benín en el último compromiso de Messi con la camiseta nacional, en una jornada que reunió a unos 86.000 espectadores y que estuvo cargada de homenajes para el capitán.
Desde su palco, Charly siguió el encuentro y fue testigo de la última función del 10. La Selección terminó imponiéndose 3-0 y Messi cerró su ciclo internacional con una actuación decisiva, en la que aportó dos asistencias y convirtió uno de los goles.
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