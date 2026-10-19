Comunicado de Tini Stoessel tras la suspensión de su show en Miami: "Me duele profundamente"

La productora encargada del espectáculo confirmó que el dinero de los tickets será reembolsado en su totalidad. Las personas damnificadas recibirán la devolución de forma automática a través del mismo canal o punto de venta original mediante el cual realizaron la compra, eximiendo a la cantante y a su staff de producción de cualquier responsabilidad directa sobre el lamentable incidente.

El comunicado completo

"miami me duele profundamente q el show d hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona q compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros.

durante los últimos días, mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción d FUTTTURA y llevar adelante el show.

cuando llegamos al venue nos encontramos con q las condiciones técnicas y d seguridad q se nos habían garantizado NO estaban dadas.

el venue fue entregado con horas d retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales d sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos.

tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables d seguridad, entre ellas las d los vuelos escénicos.

mi equipo trabajó hasta último momento intentando resolver cada uno d estos problemas, incluso consiguiendo materiales y equipamiento q debían haber estado disponibles.

aun así, se seguía insistiendo en realizar el show.

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quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. fueron condiciones fundamentales q se nos habían garantizado y q NO se cumplieron.

todos estábamos listos para salir al escenario. los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo d manera segura.

más adelante se compartirá un comunicado formal con el detalle d las numerosas deficiencias técnicas y operativas q no estoy mencionando en este comunicado.

hay muchas circunstancias alrededor d esta gira sobre las q hoy elijo no profundizar.

mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al q le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa q tenga q aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo, y a mi.

me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. no se imaginan cuánto lamento todo esto.

hay cosas q pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables.

lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí.

lxs amo "