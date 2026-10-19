Comunicado de Tini Stoessel tras la suspensión de su show en Miami: "Me duele profundamente"
La sorpresiva cancelación del recital de Tini Stoessel en el Kaseya Center generó un gran revuelo. La artista explicó los graves motivos técnicos del hecho.
Tini Stoessel debió cancelar abruptamente su esperado concierto en los Estados Unidos minutos antes del horario previsto. El evento, programado para este domingo por la noche en el estadio Kaseya Center de Miami, fue suspendido dejando a miles de fanáticos totalmente desconcertados en los principales accesos al recinto.
Los motivos detrás de la cancelación de Tini Stoessel
A través de sus redes sociales, la intérprete compartió una sentida carta detallando las verdaderas razones de la intempestiva suspensión. Según relató con mucha impotencia, el escenario fue entregado con horas de retraso por parte del lugar y gran parte del montaje técnico se encontraba completamente incompleto.
Además, denunció que los sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos. A pesar de que su equipo de músicos y bailarines estaba listo para salir a escena, la falta de pruebas indispensables de seguridad, como las de los vuelos escénicos, obligó a tomar la drástica decisión de no realizar la presentación. "Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables", sentenció la artista.
Qué pasará con la devolución de las entradas
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Frente a la incertidumbre generada en las inmediaciones del pabellón deportivo, la organización del evento emitió un aviso formal para llevar tranquilidad a los miles de espectadores afectados y aclarar cómo será el proceso de reintegro económico por el show cancelado.
La productora encargada del espectáculo confirmó que el dinero de los tickets será reembolsado en su totalidad. Las personas damnificadas recibirán la devolución de forma automática a través del mismo canal o punto de venta original mediante el cual realizaron la compra, eximiendo a la cantante y a su staff de producción de cualquier responsabilidad directa sobre el lamentable incidente.
El comunicado completo
"miami me duele profundamente q el show d hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona q compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros.
durante los últimos días, mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción d FUTTTURA y llevar adelante el show.
cuando llegamos al venue nos encontramos con q las condiciones técnicas y d seguridad q se nos habían garantizado NO estaban dadas.
el venue fue entregado con horas d retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales d sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos.
tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables d seguridad, entre ellas las d los vuelos escénicos.
mi equipo trabajó hasta último momento intentando resolver cada uno d estos problemas, incluso consiguiendo materiales y equipamiento q debían haber estado disponibles.
aun así, se seguía insistiendo en realizar el show.
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quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. fueron condiciones fundamentales q se nos habían garantizado y q NO se cumplieron.
todos estábamos listos para salir al escenario. los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo d manera segura.
más adelante se compartirá un comunicado formal con el detalle d las numerosas deficiencias técnicas y operativas q no estoy mencionando en este comunicado.
hay muchas circunstancias alrededor d esta gira sobre las q hoy elijo no profundizar.
mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al q le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa q tenga q aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo, y a mi.
me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. no se imaginan cuánto lamento todo esto.
hay cosas q pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables.
lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí.
lxs amo "
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