Sorpresa por la cancelación a último momento del show de Tini Stoessel en Miami: el comunicado

Una noticia sorprendió a los fanáticos de Tini Stoessel este domingo por la noche en los Estados Unidos. La cantante argentina debió cancelar su presentación en el Kaseya Center de Miami a pocos minutos del horario estipulado para el inicio del espectáculo, provocando la desilusión de miles de personas que ya se encontraban en las inmediaciones y dentro del recinto.