Conocé a Marcos Medrano, el actor revelación que trabaja en la serie Diciembre 2021 y Monzón de Disney

Diciembre 2001, la serie de la que hablan todos

"Trabajar en Diciembre 2001 fue algo extraordinario e inolvidable", comentó sin vueltas Medrano, quién recibió un reconocimiento importante de parte de la crítica.

"Tuve la suerte la fortuna de hacer todas las escenas con Luis Machín (Cavallo en la serie). Compartir pantalla con él y verlo actuar y encarar su personaje fue un honor y un aprendizaje enorme", agregó el actor.

Marcos Medrano - Escenas en Monzon y Argentina 2001

Medrano reconoció que de grande comenzó con la actuación: "antes de elegir ser actor estudié derecho, me recibí y ejercí por cuatro años la profesión e hice una maestría. Me di cuenta de que eso no era lo que quería, fue un proceso de un año aproximadamente para poder tomar la decisión, pero finalmente me sinceré conmigo mismo y me di cuenta que no era por ahí".

Y añadió: "Nunca había actuado, pero me gustaba mucho el cine y tuve la intuición de que actuar era lo mío, simplemente lo supe. Fue una revelación que marcó un antes y un después".

Luego de eso le llegó su participación en la serie Monzón, producida por Pampa Films y Disney: "esa fue mi primera experiencia en rodaje de industria y me hizo sentir muy feliz".

En la actualidad se está por estrenar un corto, un corto pronto a estrenarse, "La Necesidad de un Testigo", dirigida por Renzo Cozza y Mariana Sanguinetti, con Medrano

"Hoy estoy haciendo una diplomatura en dirección de Cine y Series en la Asociación de Directores de Cine PCI. Hacía tiempo que venía con ganas de sumar herramientas para poder hacer proyectos propios y hablando con un amigo, Benjamín Ávila que fue quién dirigió la serie Diciembre 2001, me contó que iban a arrancar con la diplomatura", completó.