Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y eliminación
El reality show que conduce Santiago del Moro por Telefe continúa avanzando en el juego y las sorpresas no se hacen esperar.
Gran Hermano Generación Dorada arde por la pantalla de Telefe y los escándalos cada vez resuenan más fuerte en una edición donde los conflictos están a la orden del día. Con una nueva semana de juego en curso, los jugadores continúan con sus estrategias, dado que los grupos ya se encuentran bien definidos.
El pasado martes, el nuevo liderazgo de Martín le aportó grandes ventajas que puso en marcha fulminando a Andrea del Boca y a La Maciel, y otorgándole inmunidad a Brian Sarmiento, a pesar del fuerte cruce que habían mantenido en los últimos días
Sin dudas, la placa de esta semana promete un fuerte lunes de eliminación, con sorpresas como plato principal de un juego carente de calma.
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Gran Hermano Generación Dorada: minuto a minuto
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Cinzia y Yipio disputan la próxima eliminación: ¿quién se va de la casa?
Lola bajó de placa: el versus final es Yipio vs. Cinzia
Segunda salvada de este lunes: Zilli sigue en el juego
La Maciel bajó de placa: sigue en la casa
Alarma en Gran Hermano: Del Moro informó que Andrea del Boca se cayó y está siendo atendida
Quiénes siguen en placa y con riesgo de abandonar la casa
Cinzia, Yipio, Zilli, Lola y La Maciel quedaron en la cuerda floja. Ellos son quienes siguen en la zona de riesgo, con chances concretas de abandonar la casa.
En un escenario cada vez más parejo, las estrategias, los conflictos recientes y la imagen que cada uno construyó frente al público serán determinantes. La incertidumbre crece y la votación se mantiene abierta, dejando todo listo para una eliminación que promete ser decisiva en el desarrollo del reality.
Los que bajaron de placa este domingo
La definición de la placa en Gran Hermano Generación Dorada empezó a tomar forma este domingo con el anuncio de los primeros salvados por el voto del público. En una gala cargada de expectativa, tres jugadores lograron esquivar la eliminación y seguir en competencia, bajando momentáneamente la tensión dentro de la casa.
Los participantes que fueron salvados continúan en carrera y celebraron el respaldo de la gente, en una instancia donde cada voto puede marcar el rumbo del juego. La emoción se hizo sentir tanto en los protagonistas como en sus compañeros, que observan atentos cómo se reconfigura la placa.
El público habló y Santiago del Moro comunicó a los jugadores que Eduardo, Andrea del Boca y Manuel fueron los menos votados, por lo que se aseguraron una semana más dentro de la casa y pueden relajar por unos días.
La angustia de Lola por la ausencia de su novio en los saludos de Pascuas
https://t.co/FrGPLY0idd pic.twitter.com/GEkGSux9Zk— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Los muchos saludos para Tamara
Saludos también para Tamara Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/xSnswxX6x2— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
La familia de Zunino le dio fuerzas para seguir
La familia de Zunino le envió todas sus fuerzas Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/e6Wet5HsG0— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Los hijos de Zilli y su hermana la llenaron de emoción
Saludos de los afectos de Zilli Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/52KxMaOsB8— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Yipio recibió el saludo de su hija, su novio y su mamá
Emoción total para Yipio al ver a sus seres queridos Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/FoXzmdBkUm— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Los saludos para Titi
El turno para los saludos de apoyo para Titi Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/Azs6cYb4uL— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Sol, por fin, pudo ver a su hija
Sol muy emocionada al ver a su hija Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/aNbEIB1IWa— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
La emoción de Pincoya al ver a su hijo
Saludos para Pincoya Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/DzHVcIwdJl— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
El saludo multitudinario para Nazareno
El turno de Saludos para Nazareno Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/rxrHeQ9pK5— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Martín y la emoción a flor de piel
Saludos y mucha emoción para Martín Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/8HrwfhJRfA— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Manuel se emocionó hasta las lágrimas con sus padres y hermanos... ¡y Ámbar!
Saludos de los familiares de Manu Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/fMiE0g1MiC— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Luana y un saludo muy especial de sus perrhijas
"Pensé que no iba a haber saludos" dijo Luana Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/Clv9kCRrZ9— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Lolo Poggio y el abrazo de toda su familia
Los saludos para Lolo Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/w0BTQj9OUR— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Lola recibió los saludos de sus padres y hermano
Saludos para Lola Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/0vxJeED8V4— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
La Maciel se emocionó con el saludo de su hija y familia
Saludos para La Maciel de parte de sus familiares y amigos Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/4GiPHykLDl— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Juanicar se emocionó con los saludos por Pascuas y por su cumpleaños
Saludos de aliento y de cumpleaños para Juanicar Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/okeQ6rx6A7— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
El llanto de Emanuel al ver a su familia e hija
Emanuel también muy conmovido con los saludos de su familia Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/3mWdXzl3Rs— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Eduardo se quebró al recibir los saludos de Pascuas
El llanto desconsolado de Eduardo al ver a su familia Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/cxqlytonnD— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Los saludos familiares para Daniela
Momento de los saludos para Dani Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/tqJWN7XaJY— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Andrea del Boca recibió saludos muy especiales
Emoción total de Andrea al ver a su hija Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/kHrYkooYyb— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
La emoción de Danelik al ver a su familia y amigos
La alegría y emoción de Danelik al ver a su familia Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/R80Yej1wQj— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Cinzia y un saludo muy especial de su familia y novio
El turno de Cinzia que no pudo contener las lágrimas Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/UIA8oCdWNb— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Brian recibió el saludo de su familia por Pascuas
Los saludos de apoyo para Brian de parte de su familia Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/zQPeH1ZM4S— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Cinzia atendió el teléfono dorado
Eligió a Andrea del Boca y Brian Sarmiento para ver "50 sombras de Grey" y pasar una "noche romántica".
Cinzia eligió a Andrea y a Brian para que pasen una noche romántica #GranHermano #GeneraciónDorada https://t.co/bt0Z6LWBtN pic.twitter.com/z1MVXBuaW5— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 3, 2026
Santiago del Moro anunció que en Jueves Santo habrá mensaje de los seres queridos
Con motivo de las Pascuas, la producción sorprenderá a los participantes con una emocional intervención de sus familias.
Placa de nominados con VOTO NEGATIVO
- Andrea, fulminada
- La Maciel, fulminada
- Zilli
- Cinzia
- Yipio
- Eduardo
- Lola
- Manu
Votó Juanicar
- 2 votos a Zunino
- 1 voto a Zilli
Votó Nazareno
- 2 votos a Eduardo
- 1 voto a Zilli
Votó Pincoya
- 2 votos a Cinzia
- 1 voto a Emanuel
Votó Titi
- 2 votos a Cinzia
- 1 voto a Zilli
Manuel hizo la espontánea
- 3 votos a Zilli
- 2 votos a Cinzia
Votó Lolo
- 3 votos a Zilli
- 2 votos a Eduardo
- 1 voto a Danelik
Votó Danelik
- 2 votos a Yipio
- 1 voto a Manuel
Votó Brian
- 2 votos a Nazareno
- 1 voto a Manuel
Votó Daniela
- 2 votos a Cinzia
- 1 voto a Zilli
Votó Yipio
- 2 votos a Sol
- 1 voto a Cinzia
Votó Sol
- 2 votos a Yipio
- 1 voto a Lola
Votó Lola
- 2 votos a Zilli
- 1 voto a Eduardo
Votó Cinzia
- 2 votos a Manuel
- 1 voto a Lola
Votó Emanuel
- 2 votos a Titi
- 1 voto a Lola
Votó Eduardo
- 2 votos a Daniela
- 1 voto a Lola
Votó Zilli
- 2 votos a Yipio
- 1 voto a Sol
El comunicado de Gran Hermano: "Algunos participantes no respetaron el silencio"
El dueño de la casa anuló los votos de Martín, Luana y Zunino, aunque no los expuso dentro de la casa. Les pidió "mayor cuidado y respeto" en el proceso de nominaciones.
Los votos de hoy quedaron anulados Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/kyhQ6RnzBD— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 2, 2026
Votó Zunino
- 2 votos a Pincoya
- 1 voto a Emanuel
Votó Martín
- 2 votos a Lola
- 1 voto a Yipio
Votó Luana
- 2 votos a Nazareno
- 1 voto a Lola
HAY SANCIÓN: Martín, Luana y Zunino adelantaron sus votos
Gala de nominación: 13 nominaciones saldrán grabadas y 6 serán en vivo
Santiago del Moro anunció que esta semana la placa es NEGATIVA
Francisco, el último eliminado, le otorgó beneficios a Lolo Poggio: votos 3, 2, 1
Mañana se viene una gala de nominación imperdible y Franco ya dio su 3, 2, 1 a Lolo Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada enhttps://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/N878RY6yAC— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 1, 2026
Feroz "derecho a réplica" de Zoe Bogach contra su ex Manuel Ibero: "Me sentí humillada"
"Derecho A Réplica" (D.A.R.) es el nuevo recurso que implementó Gran Hermano Generación Dorada y que permite que personas del exterior puedan ingresar a hacer su descargo frente a cualquier jugador, en caso de ser mencionadas dentro de la casa más famosa del país.
Por ello, Zoe Bogach aprovechó la oportunidad para apuntar contra Manuel Ibero, su exnovio, quien se encargó de nombrarla durante la convivencia, asegurando que ella no se podía quejar de que él la haya manipulado, sólo porque "ella lo permitió".
Con el recurso al alcance de sus manos, la exparticipante del reality volvió a la casa y dijo: "Estoy acá, no para generar ningún tipo de conflicto, sino para marcar cómo vos me hiciste sentir. Para cerrar esta etapa, por respeto hacia mí misma. Vos, el primer día que entraste a casa, no habían pasado ni 24 horas, que admitiste durante todos tus compañeros que yo era una hipócrita por haberme dejado manipular", comenzó la joven.
Martín es nuevamente líder de la semana y usó sus beneficios sin dudar
Martín volvió a imponerse en la prueba semanal y, por segunda vez en la competencia, se quedó con el liderazgo en una instancia clave del juego.
El nuevo líder apuntó contra dos figuras de peso dentro de la casa: Andrea del Boca y La Maciel. Ambos nombres resuenan fuerte en el juego, por lo que su decisión no pasó desapercibida y generó todo tipo de reacciones entre los participantes.
Pero eso no fue todo. El líder también debía otorgar inmunidad a un compañero, y en ese contexto eligió proteger a Brian Sarmiento, quien venía atravesando días difíciles dentro de la casa en medio de conflictos y tensiones con otros jugadores. Sumado a que pasó su primer mano a mano y eliminó a Franco.
La decisión del líder: ¿A quién fulminó y dejó sin nominar?Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada enhttps://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/94j4xOiKBl— Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 1, 2026
Por qué Tamara Paganini evitó mencionar a Marcelo Corazza en su regreso a Gran Hermano
Después de un cuarto de siglo, Tamara Paganini volvió a cruzar la puerta de la casa más famosa del país. En el marco de la edición Gracias Hermano Generación Dorada, la histórica participante fue recibida como una verdadera estrella: entre aplausos, euforia y el ritmo de "Amor narcótico".
No obstante, entre la algarabía que despertó entre los ya participantes y el cálido saludo de bienvenida del "Big", lo que más llamó la atención fue la astuta maniobra de Paganini para no mencionar a Marcelo Corazza, actualmente procesado por corrupción de menores.
Ante la consulta de quién se llevó el premio en aquel entonces, la rubia se limitó a decir: “Un suplente”. El episodio tuvo lugar cuando Yanina Zilli se encargaba de halagar a la rubia, asegurando que a quienes más recordaba de la primera edición era a Tamara y a Gastón Trezeguet.
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