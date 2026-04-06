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Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y eliminación

Espectáculos

El reality show que conduce Santiago del Moro por Telefe continúa avanzando en el juego y las sorpresas no se hacen esperar.

Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y eliminación
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Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y eliminación
Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y eliminación

Gran Hermano Generación Dorada arde por la pantalla de Telefe y los escándalos cada vez resuenan más fuerte en una edición donde los conflictos están a la orden del día. Con una nueva semana de juego en curso, los jugadores continúan con sus estrategias, dado que los grupos ya se encuentran bien definidos.

El pasado martes, el nuevo liderazgo de Martín le aportó grandes ventajas que puso en marcha fulminando a Andrea del Boca y a La Maciel, y otorgándole inmunidad a Brian Sarmiento, a pesar del fuerte cruce que habían mantenido en los últimos días

Sin dudas, la placa de esta semana promete un fuerte lunes de eliminación, con sorpresas como plato principal de un juego carente de calma.

santi del moro gh generación dorada

Gran Hermano Generación Dorada: minuto a minuto

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Santiago del Moro brindó detalles de la situación de Andrea del Boca

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Cinzia y Yipio disputan la próxima eliminación: ¿quién se va de la casa?

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Lola bajó de placa: el versus final es Yipio vs. Cinzia

LOLA TOMASZEUSKI (1)
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Segunda salvada de este lunes: Zilli sigue en el juego

YANINA ZILLI (1)
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La Maciel bajó de placa: sigue en la casa

maciel gran hermano
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Alarma en Gran Hermano: Del Moro informó que Andrea del Boca se cayó y está siendo atendida

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Quiénes siguen en placa y con riesgo de abandonar la casa

Cinzia, Yipio, Zilli, Lola y La Maciel quedaron en la cuerda floja. Ellos son quienes siguen en la zona de riesgo, con chances concretas de abandonar la casa.

En un escenario cada vez más parejo, las estrategias, los conflictos recientes y la imagen que cada uno construyó frente al público serán determinantes. La incertidumbre crece y la votación se mantiene abierta, dejando todo listo para una eliminación que promete ser decisiva en el desarrollo del reality.

placa final
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Los que bajaron de placa este domingo

La definición de la placa en Gran Hermano Generación Dorada empezó a tomar forma este domingo con el anuncio de los primeros salvados por el voto del público. En una gala cargada de expectativa, tres jugadores lograron esquivar la eliminación y seguir en competencia, bajando momentáneamente la tensión dentro de la casa.

Los participantes que fueron salvados continúan en carrera y celebraron el respaldo de la gente, en una instancia donde cada voto puede marcar el rumbo del juego. La emoción se hizo sentir tanto en los protagonistas como en sus compañeros, que observan atentos cómo se reconfigura la placa.

El público habló y Santiago del Moro comunicó a los jugadores que Eduardo, Andrea del Boca y Manuel fueron los menos votados, por lo que se aseguraron una semana más dentro de la casa y pueden relajar por unos días.

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La angustia de Lola por la ausencia de su novio en los saludos de Pascuas

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Los muchos saludos para Tamara

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La familia de Zunino le dio fuerzas para seguir

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Los hijos de Zilli y su hermana la llenaron de emoción

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Yipio recibió el saludo de su hija, su novio y su mamá

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Los saludos para Titi

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Sol, por fin, pudo ver a su hija

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La emoción de Pincoya al ver a su hijo

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El saludo multitudinario para Nazareno

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Martín y la emoción a flor de piel

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Manuel se emocionó hasta las lágrimas con sus padres y hermanos... ¡y Ámbar!

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Luana y un saludo muy especial de sus perrhijas

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Lolo Poggio y el abrazo de toda su familia

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Lola recibió los saludos de sus padres y hermano

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La Maciel se emocionó con el saludo de su hija y familia

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Juanicar se emocionó con los saludos por Pascuas y por su cumpleaños

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El llanto de Emanuel al ver a su familia e hija

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Eduardo se quebró al recibir los saludos de Pascuas

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Los saludos familiares para Daniela

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Andrea del Boca recibió saludos muy especiales

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La emoción de Danelik al ver a su familia y amigos

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Cinzia y un saludo muy especial de su familia y novio

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Brian recibió el saludo de su familia por Pascuas

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Cinzia atendió el teléfono dorado

Eligió a Andrea del Boca y Brian Sarmiento para ver "50 sombras de Grey" y pasar una "noche romántica".

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Santiago del Moro anunció que en Jueves Santo habrá mensaje de los seres queridos

Con motivo de las Pascuas, la producción sorprenderá a los participantes con una emocional intervención de sus familias.

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Placa de nominados con VOTO NEGATIVO

  • Andrea, fulminada
  • La Maciel, fulminada
  • Zilli
  • Cinzia
  • Yipio
  • Eduardo
  • Lola
  • Manu
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Votó Juanicar

  • 2 votos a Zunino
  • 1 voto a Zilli
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Votó Nazareno

  • 2 votos a Eduardo
  • 1 voto a Zilli
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Votó Pincoya

  • 2 votos a Cinzia
  • 1 voto a Emanuel
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Votó Titi

  • 2 votos a Cinzia
  • 1 voto a Zilli
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Manuel hizo la espontánea

  • 3 votos a Zilli
  • 2 votos a Cinzia
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Votó Lolo

  • 3 votos a Zilli
  • 2 votos a Eduardo
  • 1 voto a Danelik
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Votó Danelik

  • 2 votos a Yipio
  • 1 voto a Manuel
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Votó Brian

  • 2 votos a Nazareno
  • 1 voto a Manuel
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Votó Daniela

  • 2 votos a Cinzia
  • 1 voto a Zilli
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Votó Yipio

  • 2 votos a Sol
  • 1 voto a Cinzia
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Votó Sol

  • 2 votos a Yipio
  • 1 voto a Lola
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Votó Lola

  • 2 votos a Zilli
  • 1 voto a Eduardo
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Votó Cinzia

  • 2 votos a Manuel
  • 1 voto a Lola
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Votó Emanuel

  • 2 votos a Titi
  • 1 voto a Lola
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Votó Eduardo

  • 2 votos a Daniela
  • 1 voto a Lola
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Votó Zilli

  • 2 votos a Yipio
  • 1 voto a Sol
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El comunicado de Gran Hermano: "Algunos participantes no respetaron el silencio"

El dueño de la casa anuló los votos de Martín, Luana y Zunino, aunque no los expuso dentro de la casa. Les pidió "mayor cuidado y respeto" en el proceso de nominaciones.

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Votó Zunino

  • 2 votos a Pincoya
  • 1 voto a Emanuel
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Votó Martín

  • 2 votos a Lola
  • 1 voto a Yipio
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Votó Luana

  • 2 votos a Nazareno
  • 1 voto a Lola
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HAY SANCIÓN: Martín, Luana y Zunino adelantaron sus votos

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Gala de nominación: 13 nominaciones saldrán grabadas y 6 serán en vivo

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Santiago del Moro anunció que esta semana la placa es NEGATIVA

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Francisco, el último eliminado, le otorgó beneficios a Lolo Poggio: votos 3, 2, 1

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Feroz "derecho a réplica" de Zoe Bogach contra su ex Manuel Ibero: "Me sentí humillada"

"Derecho A Réplica" (D.A.R.) es el nuevo recurso que implementó Gran Hermano Generación Dorada y que permite que personas del exterior puedan ingresar a hacer su descargo frente a cualquier jugador, en caso de ser mencionadas dentro de la casa más famosa del país.

Por ello, Zoe Bogach aprovechó la oportunidad para apuntar contra Manuel Ibero, su exnovio, quien se encargó de nombrarla durante la convivencia, asegurando que ella no se podía quejar de que él la haya manipulado, sólo porque "ella lo permitió".

Con el recurso al alcance de sus manos, la exparticipante del reality volvió a la casa y dijo: "Estoy acá, no para generar ningún tipo de conflicto, sino para marcar cómo vos me hiciste sentir. Para cerrar esta etapa, por respeto hacia mí misma. Vos, el primer día que entraste a casa, no habían pasado ni 24 horas, que admitiste durante todos tus compañeros que yo era una hipócrita por haberme dejado manipular", comenzó la joven.

Mirá todo su descargo acá

manuel ibero zoe bogach
Manuel Ibero | Zoe Bogach

Manuel Ibero | Zoe Bogach

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Martín es nuevamente líder de la semana y usó sus beneficios sin dudar

Martín volvió a imponerse en la prueba semanal y, por segunda vez en la competencia, se quedó con el liderazgo en una instancia clave del juego.

El nuevo líder apuntó contra dos figuras de peso dentro de la casa: Andrea del Boca y La Maciel. Ambos nombres resuenan fuerte en el juego, por lo que su decisión no pasó desapercibida y generó todo tipo de reacciones entre los participantes.

Pero eso no fue todo. El líder también debía otorgar inmunidad a un compañero, y en ese contexto eligió proteger a Brian Sarmiento, quien venía atravesando días difíciles dentro de la casa en medio de conflictos y tensiones con otros jugadores. Sumado a que pasó su primer mano a mano y eliminó a Franco.

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Por qué Tamara Paganini evitó mencionar a Marcelo Corazza en su regreso a Gran Hermano

Después de un cuarto de siglo, Tamara Paganini volvió a cruzar la puerta de la casa más famosa del país. En el marco de la edición Gracias Hermano Generación Dorada, la histórica participante fue recibida como una verdadera estrella: entre aplausos, euforia y el ritmo de "Amor narcótico".

No obstante, entre la algarabía que despertó entre los ya participantes y el cálido saludo de bienvenida del "Big", lo que más llamó la atención fue la astuta maniobra de Paganini para no mencionar a Marcelo Corazza, actualmente procesado por corrupción de menores.

Ante la consulta de quién se llevó el premio en aquel entonces, la rubia se limitó a decir: “Un suplente”. El episodio tuvo lugar cuando Yanina Zilli se encargaba de halagar a la rubia, asegurando que a quienes más recordaba de la primera edición era a Tamara y a Gastón Trezeguet.

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tamara sobre corazza
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