Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y eliminación

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Los que bajaron de placa este domingo

La definición de la placa en Gran Hermano Generación Dorada empezó a tomar forma este domingo con el anuncio de los primeros salvados por el voto del público. En una gala cargada de expectativa, tres jugadores lograron esquivar la eliminación y seguir en competencia, bajando momentáneamente la tensión dentro de la casa.

Los participantes que fueron salvados continúan en carrera y celebraron el respaldo de la gente, en una instancia donde cada voto puede marcar el rumbo del juego. La emoción se hizo sentir tanto en los protagonistas como en sus compañeros, que observan atentos cómo se reconfigura la placa.

El público habló y Santiago del Moro comunicó a los jugadores que Eduardo, Andrea del Boca y Manuel fueron los menos votados, por lo que se aseguraron una semana más dentro de la casa y pueden relajar por unos días.