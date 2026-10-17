Daniela Milagros presenta "Loco", su nuevo single cargado de rock
La artista estrena una canción eléctrica y provocadora, mientras continúa expandiendo su propuesta musical y se prepara para tocar en Lucille.
Daniela Milagros vuelve a sorprender con “Loco”, su nuevo single, en el que despliega toda su potencia vocal y una identidad atravesada por el rock crudo. El lanzamiento llega pocos días antes de su presentación en Lucille, donde compartirá escenario con su banda para ofrecer un show que promete intensidad y una puesta en escena cuidada.
Después de recorrer escenarios y festivales de distintas ciudades de Argentina, además de presentarse en Uruguay y Paraguay, la multiinstrumentista continúa mostrando las canciones de su primer trabajo discográfico y afianzando una propuesta que busca hacerse lugar en la escena del rock nacional.
La historia detrás de “Loco”
En este nuevo tema, Daniela combina ironía, provocación y una mirada desafiante sobre los vínculos sentimentales. La canción juega con los roles dentro de una relación y cuestiona quién termina perdiendo el control cuando alguien insiste en regresar, incluso después de ser rechazado.
“Al componer ‘Loco’ quise un poco ponerme en una mentalidad medio burlona, jugar con las mismas reglas del otro y ver qué pasa. Yo lo trato mal, le digo que no quiero verlo, desaparezco, y aun así el tipo vuelve una y otra vez. Entonces, la pregunta es: pará, si yo te estoy tratando así y seguís volviendo, ¿la loca soy yo o el problema lo tenés vos?”, explicó la artista sobre el concepto de la canción.
En esa misma línea, agregó: “La canción tiene ese lado provocador, irónico y juguetón de decir: esta vez voy a ser yo la que tenga el control. Porque, al final, por más que yo haga todo para alejarte, vos seguís volviendo. Así que, si alguien está perdiendo la cabeza en esta historia, parece que no soy yo”.
Con un sonido completamente eléctrico, “Loco” también permite apreciar el trabajo instrumental que caracteriza a Daniela y a su banda, en una propuesta que combina fuerza, personalidad y una interpretación vocal distintiva.
Daniela Milagros llega a Lucille
El estreno funcionará como anticipo de su próxima presentación en Lucille, donde estará acompañada por su banda y por su hermano Rodrigo de Miguel en guitarra, quien además se desempeña como director artístico y es su compañero en la composición de las canciones.
Durante el show, Daniela presentará “Attention Attention”, uno de los proyectos emergentes de su recorrido musical, junto con otros temas de su repertorio. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia en vivo potente, con una puesta cinematográfica y una identidad visual que acompaña el universo artístico de la cantante.
La cita será el domingo 18 de octubre, a las 21, en Lucille, ubicado en Gorriti 5520, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Las entradas están disponibles a través de Passline.
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