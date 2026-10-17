Daniela Milagros presenta "Loco", su nuevo single cargado de rock

Con un sonido completamente eléctrico, “Loco” también permite apreciar el trabajo instrumental que caracteriza a Daniela y a su banda, en una propuesta que combina fuerza, personalidad y una interpretación vocal distintiva.

Daniela Milagros llega a Lucille

El estreno funcionará como anticipo de su próxima presentación en Lucille, donde estará acompañada por su banda y por su hermano Rodrigo de Miguel en guitarra, quien además se desempeña como director artístico y es su compañero en la composición de las canciones.

Durante el show, Daniela presentará “Attention Attention”, uno de los proyectos emergentes de su recorrido musical, junto con otros temas de su repertorio. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia en vivo potente, con una puesta cinematográfica y una identidad visual que acompaña el universo artístico de la cantante.

La cita será el domingo 18 de octubre, a las 21, en Lucille, ubicado en Gorriti 5520, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Las entradas están disponibles a través de Passline.