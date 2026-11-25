Desde El Cielo Puede Esperar (1990), el álbum que impulsó a “Hacelo por mí” hasta los primeros puestos de los rankings, hasta trabajos como Ángeles Caídos, Amén! y Antihumano, el grupo construyó un repertorio que atraviesa distintas generaciones. Entre sus canciones más reconocidas aparecen “Arrancacorazones”, “Espadas y Serpientes”, “No me arrepiento de este amor”, “Western” y “Beatle”.

Con discos de oro y platino y giras por Latinoamérica, Estados Unidos y España, Attaque 77 consiguió sostener una identidad musical en la que conviven la crudeza del punk, las melodías pegadizas y las historias vinculadas con la realidad cotidiana.

Lejos de quedar anclados en sus comienzos, los músicos continúan activos y sumando nuevos capítulos a su discografía. Después de Sesiones Pandémicas y Triángulo de Fuerza (2019), su último álbum de estudio, el grupo vuelve a apostar por los escenarios para celebrar su recorrido sin dejar de mirar hacia adelante.

Cuatro décadas de rock

Fundada en Buenos Aires en 1987, Attaque 77 es considerada una de las formaciones más influyentes y convocantes de la música argentina. Con más de quince discos editados y presentaciones en distintos países de América y Europa, su legado consiguió trascender las etiquetas musicales y convertirse en parte de la cultura popular.

En ese recorrido, canciones como “Donde las águilas se atreven” y “El cielo puede esperar” conservaron su vigencia y continúan identificando a una banda que supo construir una relación duradera con sus seguidores.

El concierto de abril de 2027 será una oportunidad para celebrar ese vínculo y volver a escuchar en vivo una historia que sigue escribiéndose. A 40 años de sus primeros pasos, Attaque 77 prepara una noche especial para demostrar que su música todavía tiene mucho por decir.