Attaque 77 celebra sus 40 años con un gran recital: cuándo salen las entradas
La histórica banda argentina prepara un reencuentro con sus fanáticos para repasar cuatro décadas de canciones que marcaron al rock nacional.
Attaque 77 prepara un festejo a la altura de su historia. La emblemática banda de punk rock argentino anunció su regreso a los escenarios porteños con un recital especial para celebrar sus 40 años de trayectoria. La cita será el viernes 23 de abril de 2027 en el Arena de Buenos Aires.
El grupo integrado por Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco volverá a encontrarse con su público en una noche que promete recorrer distintas etapas de su carrera y recuperar algunos de los temas que se convirtieron en clásicos para varias generaciones.
La venta de entradas comenzará el martes 1 de diciembre, a partir de las 13. Según informó la producción, habrá un valor único de $77.000 para todos los sectores del estadio.
Una historia llena de himnos
La celebración tendrá una proyección internacional. Hace pocos días se confirmó que Attaque 77 también será parte de la programación del Festival Vive Latino, que se realizará en marzo de 2027 en la Ciudad de México. El encuentro representa una nueva oportunidad para reencontrarse con el público mexicano, con el que la banda mantiene un vínculo histórico.
Ambas presentaciones formarán parte de los festejos por sus cuatro décadas de recorrido, un camino en el que lograron superar las fronteras del punk para convertirse en referentes del rock en español.
Desde El Cielo Puede Esperar (1990), el álbum que impulsó a “Hacelo por mí” hasta los primeros puestos de los rankings, hasta trabajos como Ángeles Caídos, Amén! y Antihumano, el grupo construyó un repertorio que atraviesa distintas generaciones. Entre sus canciones más reconocidas aparecen “Arrancacorazones”, “Espadas y Serpientes”, “No me arrepiento de este amor”, “Western” y “Beatle”.
Con discos de oro y platino y giras por Latinoamérica, Estados Unidos y España, Attaque 77 consiguió sostener una identidad musical en la que conviven la crudeza del punk, las melodías pegadizas y las historias vinculadas con la realidad cotidiana.
Lejos de quedar anclados en sus comienzos, los músicos continúan activos y sumando nuevos capítulos a su discografía. Después de Sesiones Pandémicas y Triángulo de Fuerza (2019), su último álbum de estudio, el grupo vuelve a apostar por los escenarios para celebrar su recorrido sin dejar de mirar hacia adelante.
Cuatro décadas de rock
Fundada en Buenos Aires en 1987, Attaque 77 es considerada una de las formaciones más influyentes y convocantes de la música argentina. Con más de quince discos editados y presentaciones en distintos países de América y Europa, su legado consiguió trascender las etiquetas musicales y convertirse en parte de la cultura popular.
En ese recorrido, canciones como “Donde las águilas se atreven” y “El cielo puede esperar” conservaron su vigencia y continúan identificando a una banda que supo construir una relación duradera con sus seguidores.
El concierto de abril de 2027 será una oportunidad para celebrar ese vínculo y volver a escuchar en vivo una historia que sigue escribiéndose. A 40 años de sus primeros pasos, Attaque 77 prepara una noche especial para demostrar que su música todavía tiene mucho por decir.
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