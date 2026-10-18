"Dejame olerte": Gonzalo Heredia contó cómo reaccionó ante el insólito pedido de una fan
El actor recordó en PH, Podemos Hablar el insólito encuentro con una admiradora que se le acercó cuando llegaba a grabar y le hizo un inesperado pedido.
Gonzalo Heredia fue uno de los invitados de PH, Podemos Hablar, donde recordó una insólita experiencia que vivió con una fan cuando llegaba a grabar Valientes, la exitosa novela que protagonizó junto a Mariano Martínez y Luciano Castro.
Durante su participación en el programa conducido por Andy Kusnetzoff, que se emite por Telefe, el actor recordó la etapa de mayor exposición de su carrera y contó cómo era el vínculo con sus fanáticas.
"Había fans en el momento de mayor popularidad, había algo de eso de no poder caminar por la calle", afirmó al describir cómo era el contacto con el público en aquella etapa.
En ese contexto, relató un curioso episodio que le tocó vivir con una mujer: "Un día, entrando a grabar, eran las 8 de la mañana, yo llegaba bañado, y se bajó una mujer de un auto, se me abalanzó y solo me dijo: 'Dejame olerte, solo quiero olerte', y se fue".
Charlotte Caniggia explicó por qué decidió tomar distancia de su familia: "Me parece sano"
Charlotte Caniggia habló sobre la relación con su familia y explicó por qué considera saludable tomar distancia de sus padres, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff.
Durante la entrevista, la periodista Mónica Gutiérrez le preguntó por qué una chica que creció rodeada de lujos y en lugares privilegiados podía decidir alejarse de su familia: "Te lo pregunto como mamá", aclaró.
"No sé si es cortar. Yo hago muchas constelaciones y siento que es como sanar cosas. Quizás, si tus papás no te hacen muy bien, no tener un vínculo cercano me parece sano", sostuvo Charlotte.
Y agregó: "Yo era muy rebelde, me fui de mi casa a los 20, viviendo en Marbella, en una mansión, y me fui a la mierda. Tuve una infancia muy linda, pero siento que yo quería ser independiente y mis padres eran muy estrictos, no me dejaban hacer nada y a los 20 me fui".
Qué dijo Charlotte Caniggia sobre sus hermanos
En otro tramo del programa, la joven habló de sus hermanos, Alex y Axel, y describió las diferencias entre sus personalidades.
Al referirse a su hermano mellizo destacó su costado humorístico y que es una buena persona. Cuando Andy Kusnetzoff hizo una referencia irónica a la costumbre de andar por la calle tirando dólares, la mediática respondió: "No, no va por la calle haciendo esas pavadas. Él es medio showcero, es un pibe re copado, nada que ver".
Al referirse a Axel Kevin Caniggia, el mayor de los tres hermanos, quien eligió un camino alejado de la exposición televisiva: "Es artista, pinta hiperrealismo, vive en España, no le gustan los medios. Nada que ver con nosotros. Con él hablamos, pero no quiere venir", comentó.
Consultada sobre si los integrantes de la familia tenían un grupo de chat compartido, Charlotte lo negó entre risas: "Noooo, estás loco, no tenemos grupo", contestó, en una respuesta que dejó en evidencia la distancia entre los distintos integrantes del clan familiar.
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