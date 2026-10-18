"Dejame olerte": Gonzalo Heredia contó cómo reaccionó ante el insólito pedido de una fan

Durante la entrevista, la periodista Mónica Gutiérrez le preguntó por qué una chica que creció rodeada de lujos y en lugares privilegiados podía decidir alejarse de su familia: "Te lo pregunto como mamá", aclaró.

"No sé si es cortar. Yo hago muchas constelaciones y siento que es como sanar cosas. Quizás, si tus papás no te hacen muy bien, no tener un vínculo cercano me parece sano", sostuvo Charlotte.

Y agregó: "Yo era muy rebelde, me fui de mi casa a los 20, viviendo en Marbella, en una mansión, y me fui a la mierda. Tuve una infancia muy linda, pero siento que yo quería ser independiente y mis padres eran muy estrictos, no me dejaban hacer nada y a los 20 me fui".

El motivo por el que Charlotte se alejó de sus padres



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Qué dijo Charlotte Caniggia sobre sus hermanos

En otro tramo del programa, la joven habló de sus hermanos, Alex y Axel, y describió las diferencias entre sus personalidades.

Al referirse a su hermano mellizo destacó su costado humorístico y que es una buena persona. Cuando Andy Kusnetzoff hizo una referencia irónica a la costumbre de andar por la calle tirando dólares, la mediática respondió: "No, no va por la calle haciendo esas pavadas. Él es medio showcero, es un pibe re copado, nada que ver".

Charlotte habla sobre la relación con sus hermanos y comparte detalles de su vínculo familiar



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Al referirse a Axel Kevin Caniggia, el mayor de los tres hermanos, quien eligió un camino alejado de la exposición televisiva: "Es artista, pinta hiperrealismo, vive en España, no le gustan los medios. Nada que ver con nosotros. Con él hablamos, pero no quiere venir", comentó.

Consultada sobre si los integrantes de la familia tenían un grupo de chat compartido, Charlotte lo negó entre risas: "Noooo, estás loco, no tenemos grupo", contestó, en una respuesta que dejó en evidencia la distancia entre los distintos integrantes del clan familiar.