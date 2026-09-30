Daniela Cardone le puso "China Suárez" a una de sus gatas: "Se quiso levantar a Gonzalo Heredia"

Cómo fue la estadía de las gatas de Daniela Cardone

Más allá de la repercusión por el particular nombre, el video también mostró cómo fueron los días que las mascotas pasaron en el lugar y los cuidados especiales que recibió cada una de acuerdo con sus necesidades.

"Cada una se hospedó en su propia suite privada con sus rutinas y sus cuidados. Keira mantuvo su alimentación habitual con carne picada mientras que China disfrutó su lata diaria de recovery. Y como corresponde a dos señoras de la casa, camita, mantita, solcito, balcón y mucho descanso", detallaron.

Tras los cuatro días de estadía, desde el establecimiento agradecieron públicamente a Cardone por haber vuelto a elegirlos para dejar a sus mascotas bajo su cuidado.

"Así compartimos una nueva estadía juntos respetando los tiempos y las necesidades de cada una. Gracias Daniela por volver a confiar en nosotros, por tu calidez y por compartir este ratito tan lindo con todo el equipo. Nos encantó volver a recibirlas", finaliza el relato del video.

De esta manera, una publicación que originalmente buscaba mostrar la estadía de Keira y China Suárez terminó provocando revuelo por la elección de Cardone para bautizar a una de sus mascotas y reflotó aquellos rumores que involucraron a la actriz y Gonzalo Heredia, y que fueron rápidamente desmentidos en aquel momento.