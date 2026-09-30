Daniela Cardone le puso "China Suárez" a una de sus gatas: "Se quiso levantar a Gonzalo Heredia"
Daniela Cardone mostró el spa al que llevó a sus gatas y sorprendió por el nombre de una de ellas, vinculado a una vieja polémica de su hija Brenda Gandini.
Una estadía de cuatro noches de dos de las gatas de Daniela Cardone en un spa para mascotas terminó llamando la atención en las redes sociales por un detalle inesperado. Al presentar a los animales, se conoció que una de ellas lleva el nombre de China Suárez, algo que rápidamente hizo recordar una vieja polémica vinculada a la exmodelo.
El dato salió a la luz a partir de una publicación en Instagram del establecimiento al que Cardone volvió a confiarle el cuidado de sus mascotas. En el video se presentó a las dos gatas como Keira y China Suárez, nombres que no pasaron inadvertidos entre los usuarios.
"Hace tres años Daniela Cordone ya había confiado en Espacio Gatos para cuidar a sus 6 gatos. Esta vez, volvió con sus gatitas Keira y China Suárez, que vinieron a pasar 4 noches con nosotros. Keira tiene 18 años, y la China 11", se escucha en la voz en off de la publicación.
La elección del nombre de una de las mascotas generó distintas reacciones y volvió a poner sobre la mesa un episodio ocurrido en 2019. Por aquel entonces, China Suárez fue vinculada sentimentalmente con Gonzalo Heredia mientras ambos trabajaban en la ficción Argentina Tierra de Amor y Venganza (El Trece).
Aquella versión fue rotundamente desmentida y desactivada en su momento. El dato que conecta la historia con Cardone es que Heredia es el marido de Brenda Gandini, hija de la exmodelo.
Cómo fue la estadía de las gatas de Daniela Cardone
Más allá de la repercusión por el particular nombre, el video también mostró cómo fueron los días que las mascotas pasaron en el lugar y los cuidados especiales que recibió cada una de acuerdo con sus necesidades.
"Cada una se hospedó en su propia suite privada con sus rutinas y sus cuidados. Keira mantuvo su alimentación habitual con carne picada mientras que China disfrutó su lata diaria de recovery. Y como corresponde a dos señoras de la casa, camita, mantita, solcito, balcón y mucho descanso", detallaron.
Tras los cuatro días de estadía, desde el establecimiento agradecieron públicamente a Cardone por haber vuelto a elegirlos para dejar a sus mascotas bajo su cuidado.
"Así compartimos una nueva estadía juntos respetando los tiempos y las necesidades de cada una. Gracias Daniela por volver a confiar en nosotros, por tu calidez y por compartir este ratito tan lindo con todo el equipo. Nos encantó volver a recibirlas", finaliza el relato del video.
De esta manera, una publicación que originalmente buscaba mostrar la estadía de Keira y China Suárez terminó provocando revuelo por la elección de Cardone para bautizar a una de sus mascotas y reflotó aquellos rumores que involucraron a la actriz y Gonzalo Heredia, y que fueron rápidamente desmentidos en aquel momento.
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