Denisse habló de la promesa que no le pudo cumplir a Bautista tras la participación en Gran Hermano

Lo cierto, es que los ex participantes del reality habían pactado no conocer a los parientes del músico mientras él estuviera en la casa, algo que ella no pudo cumplir y reveló cómo fue el encuentro.

“Mi encuentro con la familia de Bauti fue muy extraño porque yo había prometido mientras que él esté en la casa, no conocer a su familia para que no se sienta presionado cuando él salga”, explicó.

“Entonces, en el caso de que él no quiera estar en pareja, no había ningún problema, ya que yo no había conocido a la familia”, agregó la rubia.

“Un día antes de que Bautista salga, me avisan que va a haber un encuentro para hacer campaña a favor de él. Obviamente que voy, y cuando llego estaba toda la familia de Bautista. Incluyendo madre, hermanos…”, relató.

Además, contó cómo fue el encuentro. “Me recibieron espectacular, me trataron re bien. No solo eso, sino que me invitaron al departamento en el que se estaban quedando. Me dijeron ‘vení Denu, que te queremos conocer’. Y yo ‘claro, sí’, qué iba a hacer…”, contó.

“Digo, ‘bueno voy’. Aparte, todos eran unos divinos. Y cuando llego, nos quedamos charlando horas y horas, y después de eso me quedé con las primas y los hermanos tomando algo, y terminamos saliendo de joda. Entonces, yo pasé de no querer conocerlos a decir ‘esta es la mejor familia del mundo’. Fue muy lindo ese encuentro”, destacó.