Fuerte descargo del hijo de Andrea de Gran Hermano tras sus dichos transfóbicos: "Te cagaste en..."

"Yo le dije 'me parece que te cagaste en todo el esfuerzo que yo traté de hacer para tratar de levantarle la imagen, que ya venía mal por tu propia cuenta'. Le dije 'me dolió', fui muy autorreferencial", contó el joven.

Y agregó: "Claramente, yo no estoy de acuerdo. Si yo me he trasvestido para shows del colegio, he hecho de Lady Gaga...", dando a entender que no concuerda con las palabras de su madre contra la sexualidad de otra persona, al mismo tiempo que pidió disculpas por lo sucedido.

descargo hijo andrea.mp4

Qué dijo Andrea Lázaro sobre Luciana Martínez

En la noche del lunes, Andrea Lázaro debió abandonar la casa porque el público eliminó con sus votos telefónicos a Sandra Priore, que era la participante que la eligió a ella para que la acompañara en el juego.

Una vez fuera del juego, la entrenadora usó su cuenta de X (ex Twitter) para apuntar contra su excompañera y dejó repudiables comentarios. "Esta muda me tuvo afuera tres meses y no tuvo los ovarios, cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip", disparó en dirección a Luciana, quien también ingresó como visita y compañía, en su caso, de Luz Tito.

Andrea gh Luciana

Rápidamente, esto se viralizó y se desataron todo tipo de comentarios en contra de Andrea. Sin embargo, ella no se arrepintió y respondió a las críticas. "Che, esto es denunciable", comentó una usuaria. "¿Qué vas a denunciar? ¿Que Luciana no tiene ovarios? jajaja me muero", fue la respuesta de la ex GH para sumar aún más polémica.

Andrea gh Luciana

"Transfóbica de m... Incestuosa del or...", dijo otra internauta. "Incestuosa no", volvió a contestar Andrea. Después de algunas horas, la cuenta recibió varias denuncias y fue dada de baja.

Andrea gh contra Luciana