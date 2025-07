Desvalijaron la casa de Carmela Bárbaro: "No fue al voleo"

Luego, el panelista Luis Bremer sumó: "Siempre pasa los domingos a la tarde. Parece que es tierra de nadie la Ciudad de Buenos Aires".

Minutos después, la periodista brindó una entrevista telefónica al programa y contó cómo fue todo. "Me barretearon la puerta cuando fui a comer con mi mamá y mi hijo. Vivo en Belgrano, en un departamento, es un piso 8. Lo que me contaba la policía es que pasa los domingos porque no hay encargado. No es una excepción", dijo.

La periodista también compartió sus sospechas sobre la intencionalidad del robo: "No sé quién fue, pero tengo claro que no fue al voleo, sabían que no estaba y sabían que tardaba. Se llevaron muy pocas cosas, porque buscaban dinero. Está claro que buscaban dinero, yo creo que tenían un mal dato, porque por algo sacaron el aplique de la luz, buscando escondite. Se llevaron la play, el teléfono celular de mi hijo, algunas cositas de oro que tenía, tenía el anillo de compromiso del abuelo de Gerardo (Rozín)".

A Carmela le preguntaron si sabía cómo accedieron al edificio, y respondió: "No sé cómo entraron abajo, sé cómo entraron arriba porque la puerta está marcada". Acto seguido, Cora Debarbieri le preguntó si había cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el ingreso de los delincuentes, a lo que Bárbaro respondió: "Está trabajando la policía. Yo tenía cámara en mi casa y se la llevaron".

"Me duele muchísimo el shock en el que están mis hijos. Yo estaba con el nene, me di cuenta enseguida y no lo dejé entrar. Llamé a la policía antes de entrar", dijo muy preocupada.

Finalmente, aportó un dato relevante sobre los responsables del hecho: "Por las imágenes que yo tengo ellos tenían guantes y no se les ve la cara, la tienen tapada".